Damso, un groupe djihadiste ?

Sur la scène de Damso, des figures perdues aux visages Sechs, des « cafards » ou des pleureuses, sont mobilisés à la fois pour être les interprètes et les têtes femenines. Au programme, une tournée mythique de Damso, une styliste Fayette qui illustre les looks, un contenu photo-vidéo et un public young people. Cependant,aujourdhui se pose la question : est-ce que Damso soit un groupe djihadiste?

Damso , en guise d'introduction, a tout d'un professeur de djihadisme : image dépravée, discours radicaliste et mensonge sur son interprétation des textes de Qur'an. Le groupe qui s'est nomme Mouvement pour des actes justes a tout ce temps revendiqué les attentats du 11 septembre 2001 .

Cependant, les investigations n'ont pas établi de lien direct entre ces auteurs qui cherchaient à porter atteinte à l'ordre constitutionnel et la formation. Sans aucune trace de implication, on peut dire que Damso est un groupe qui diffuse de la haine et de la radicalité sans se préoccupant de la recherche de l'authenticité religieuse. Qu'en pensez-vous





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