Daphné Tamage explore l'enfermement dans 'Le chant des contraires' et réagit à la crise chez Grasset

Daphné Tamage publie 'Le chant des contraires', un roman policier huis clos explorant l'isolement et le doute. L'autrice bruxelloise exprime sa préoccupation face à la situation chez Grasset suite au licenciement d'Olivier Nora.

Deux ans après le succès de son récit humoristique Le retour de Saturne, Daphné Tamage revient sur le devant de la scène littéraire avec son nouveau roman, Le chant des contraires. Cette fois, l'autrice bruxelloise délaisse l'humour pour s'aventurer dans un genre nouveau et exigeant : le huis clos .

Le lecteur est instantanément plongé dans l'univers d'Apolline, une jeune romancière dont la carrière semble compromise par une série de malchances. Alors qu'elle se prépare à assister à une soirée cruciale pour son avenir professionnel, un soir de réveillon du Nouvel An, Apolline se retrouve prisonnière de son minuscule studio parisien.

Le concierge est introuvable, ses voisins semblent l'ignorer, et son père, une source de soutien habituelle, se trouve à des milliers de kilomètres de là. En l'espace de quelques heures, Apolline perd non seulement ses clés, mais aussi sa foi en une issue favorable.

Alors que l'heure du rendez-vous fatidique approche, qu'une pluie d'oiseaux, des mésanges charbonnières, s'abat de manière inhabituelle sur la ville, et que les motifs d'espoir s'amenuisent, Apolline se lance dans une introspection profonde. Elle remonte le fil de sa journée, cherchant à comprendre les circonstances qui l'ont menée à cette situation d'enfermement et de désarroi.

Je voulais explorer les thèmes de l'enfermement, de l'étouffement, du huis clos, explique Daphné Tamage à François De Brigode. C'est un exercice littéraire particulièrement difficile, bien que quelques flashbacks viennent aérer la narration et apporter une respiration bienvenue au récit.

Il est indéniable que les sentiments d'étouffement et de solitude sont des expériences que l'autrice connaît intimement. Lorsqu'on est confronté à une détresse soudaine, à un coup du sort, il y a des jours où l'on ressent une présence bienveillante, une force intérieure et une foi inexplicable qui nous soutiennent. Puis, il y a ces autres jours, les jours sans, où l'on est submergé par un sentiment de solitude profonde.

Pourquoi cela se produit-il ? C'est là le grand mystère de l'existence humaine, confie-t-elle. Quand une peur panique me saisit, ma première réaction est d'appeler mes proches pour leur exprimer mon mal-être. Depuis 34 ans, j'éprouve régulièrement cette sensation d'être au bord de l'échec, sans possibilité de rebondir.

Ce qui est sidérant, c'est que ces situations finissent toujours par se résoudre. Le sentiment de désespérance revient par vagues, mais la résolution, elle aussi, trouve toujours son chemin, témoigne-t-elle avec une pointe d'étonnement. À travers les tribulations d'Apolline, Daphné Tamage aborde également la relation complexe que nous entretenons avec la foi, particulièrement le catholicisme.

Je crois qu'il est sain de douter; la foi n'est jamais acquise, affirme l'autrice. Même les âmes les plus pieuses ont traversé leurs propres nuits noires de l'âme, périodes de doute et de détresse spirituelle profonde.

En parallèle de cette exploration intime, le monde littéraire a été secoué en avril par la nouvelle du licenciement d'Olivier Nora, directeur des éditions Grasset, par le milliardaire français Vincent Bolloré, PDG de Vivendi. Les deux hommes sont liés depuis le rachat de Hachette, maison mère de Grasset, par Vincent Bolloré en 2023.

Bien qu'aucune explication officielle n'ait été communiquée, Olivier Nora, qui dirigeait Grasset depuis 26 ans, aurait été brutalement écarté suite à un différend avec Vincent Bolloré. Selon une source proche du dossier, la discorde porterait sur la stratégie éditoriale et le calendrier de publication du prochain ouvrage de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

Suite à cette décision controversée, pas moins de 170 écrivains ont exprimé leur solidarité avec Olivier Nora en refusant de publier de nouveaux livres chez Grasset, une situation sans précédent dans l'histoire de la maison d'édition. Je suis profondément préoccupée par cette situation qui m'effraie, tout comme elle effraie de nombreux auteurs, réagit Daphné Tamage.

Je suis de tout cœur avec les auteurs Grasset; je comprends parfaitement leur désarroi et leur colère. Concernant ma propre expérience, je tiens à souligner que les éditions Stock, ma maison d'édition, est une institution noble et respectée qui accorde une grande liberté à ses auteurs.

J'ai toute la liberté d'écrire ce que je souhaite et je n'ai jamais fait l'objet de censure. J'ai une foi inébranlable en Manuel Carcassonne, qui dirige la maison avec une main ferme, ainsi qu'en mes éditeurs, leur équipe dévouée et la littérature elle-même, conclut-elle avec confiance.

Sur ces mots empreints de sérénité, François De Brigode clôt l'émission en partageant ses dernières recommandations culturelles. Cette semaine, découvrez le livre Dans la jungle d'Adeline Dieudonné, le dernier album de la chanteuse américaine Arlo Parks, ainsi que Movin, le dernier opus de Selah Sue, qui sera prochainement en concert au festival de jazz de Liège les 7, 8 et 9 mai. C'est ainsi que se termine Culture en prime pour cette semaine. Soyez assurés que votre émission culturelle préférée sera de retour la semaine prochaine, sur La Une, et d'ores et déjà disponible en streaming sur RTBF Auvio





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