Darko Mladic accuses Hague doctors of failing to diagnose stroke, rejects transfer to Serbia

Darko Mladic, the brother of Ratko Mladic, the former Bosnian Serb general convicted of genocide, war crimes, and crimes against humanity, has accused Hague doctors of failing to diagnose a stroke for a month and has rejected a transfer to Serbia.

Ce rejet de demande a été confirmé peu après par une décision du Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI), qui siège à La Haye, précisant que l'état de santé de l'ancien général serbe bosnien était 'grave' et qu'il était au 'stade terminal de sa vie'.

'Nous avons été informés que notre demande de transfert vers la Serbie (avait) été rejetée', a affirmé Darko Mladic, dénonçant 'le cynisme et l'absurdité avec lesquels cette décision est justifiée' par le MTPI. Il a accusé 'les médecins de la Haye' de ne 'pas avoir su diagnostiquer un AVC pendant un mois'.

'Ces mêmes médecins lui fournissent des soins et un soutien d'une telle qualité qu'il serait tout simplement dommage de le transférer en Serbie', a ajouté Darko Mladic, dénonçant les 'pressions exercées' exercées, selon lui, sur la cour 'par les puissances impliquées dans la crise en ex-Yougoslavie'. Agé de 84 ans, d'après des documents judiciaires de l'ONU, Ratko Mladic, a été arrêté en Serbie en 2011 après seize ans de cavale.

Il a été condamné en 2017 à la perpétuité pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité pendant la guerre de Bosnie, qui a fait près de 100.000 morts entre 1992 et 1995, verdict confirmé en appel en 2021. Parmi ces crimes figure notamment le massacre d'environ 8.000 hommes et adolescents bosniaques commis en juillet 1995 par les forces serbes bosniennes dans la région de Srebrenica (est)





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Darko Mladic Ratko Mladic Bosnian Serb General Convicted Of Genocide War Crimes Crimes Against Humanity Transfer To Serbia Hague Doctors Stroke

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Procès en appel de Mladic: ses avocats contestent les charges de génocide pour SrebrenicaLes avocats de l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie Ratko Mladic, dont le procès en appel s'est ouvert mardi devant la justice internationale à La Haye, ont demandé son acquittement des charges de génocide qui lui ont valu une peine de détention...

Read more »

Les avocats de Mladic contestent ses charges de génocide pour SrebrenicaLes avocats de l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie Ratko Mladic, dont le procès en appel s'est ouvert mardi devant la justice internationale à La Haye, ont demandé son acquittement des charges de génocide qui lui ont valu une peine de détention à vie, affirmant...

Read more »

Mladic a supervisé le massacre de Srebrenica, accuse la procureureLes procureurs du tribunal international de La Haye ont exhorté mercredi les juges de l'ONU à confirmer la condamnation pour génocide de l'ancien chef militaire serbe de Bosnie Ratko Mladic, affirmant qu'il avait personnellement supervisé le massacre de...

Read more »

Ratko Mladic, le 'boucher des Balkans', hospitalisé à la Haye en 'mauvais état de santé', selon son filsL'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, qui purge à la Haye sa peine à perpétuité pour crimes de...

Read more »

Le premier choc du festival : 'L'abandon' raconte l'assassinat de Samuel PatyLe film 'L'abandon' a ouvert le festival de Cannes en projection hors compétition. Il retrace l'histoire tragique de Samuel Paty, professeur d'histoire-géo assassiné en 2020 par un terroriste islamiste, et le lynchage numérique qui en suivit. Vincent Garanc, le réalisateur, a assisté au procès des accusés et a pu compter sur la participation de sa sœur, Mickaelle Paty, pour coller au plus près de la réalité.

Read more »