Data centers en Ohio : tensions autour de l'énergie et de l'IA à New-Albany

L'explosion des data centers en Ohio génère des tensions locales. Entre coûts énergétiques, impact environnemental et avantages fiscaux, New-Albany est au cœur du débat sur l'intelligence artificielle.

Aux États-Unis, les data centers s'étendent à perte de vue, comme en témoigne la ville de New-Albany, en Ohio. Quarante centres sont déjà exploités par une quinzaine d'entreprises, incluant Amazon, Google ou Meta. Vingt-huit autres sont en construction ou à l'étude pour soutenir l' intelligence artificielle. Derrière les plateformes de streaming, des milliers de serveurs tournent sans interruption.

L'expansion des data centers en Ohio

Ces gigantesques bâtiments informatiques nécessitent des quantités considérables d'électricité et des systèmes de refroidissement gourmands en eau. Leur développement connaît une accélération spectaculaire. Selon le laboratoire national Lawrence Berkeley, les data centers pourraient représenter près de douze pour cent de la consommation électrique américaine d'ici 2030. Cette croissance est portée par l'explosion des besoins liés à l'intelligence artificielle.

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Des batteries externes sont visibles à gauche, tandis que des serveurs en fonctionnement sont installés dans un centre de données de Digital Realty à Ashburn, en Virginie. © ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP CopyrightDans l'Ohio, à proximité de Columbus, la petite ville de New Albany est devenue l'un des épicentres de cette expansion. Les géants de la technologie ont trouvé ici un environnement favorable. L'une des raisons de leur implantation ici était la disponibilité des ressources naturelles : les terrains, l'eau et l'électricité, explique Noah Satish Malik, ingénieur et membre de l'association Save Ohio Parks.

Impact sur les habitants et les coûts

L'avocat de la protection des parcs d'État souligne que les tarifs de l'eau et de l'électricité ont augmenté pour les habitants. Le gouvernement de l'État de l'Ohio et les autorités locales ont accordé des avantages fiscaux très importants. L'implantation de ces entreprises représenterait une manne financière pour la collectivité. Mais les autorités de la ville n'ont pas souhaité répondre à nos sollicitations. Cette prospérité ne profiterait pas nécessairement à tous de la même manière.

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Car les besoins énergétiques de ces installations posent une question centrale : qui doit payer pour les infrastructures nécessaires à leur fonctionnement ? Maurine Willis, directrice du bureau de l'Office of the Ohio Consumers' Counsel, l'organisme chargé de défendre les consommateurs d'électricité de l'État, estime qu'il faut aller plus loin. Nous devons être focalisés sur une seule chose : c'est de savoir qui paie pour ces améliorations que les data centers doivent faire pour servir leurs clients.

Exigence de contribution des entreprises

Maurine Willis pense que ce sont les data centers eux-mêmes qui devraient payer. Ils sont les responsables de ces coûts. Et je pense que c'est un principe universel. Les data centers doivent prendre en charge eux-mêmes ces coûts. Maurine Willis, directrice du bureau de l'Office of the Ohio Consumers' Counsel, exige que les data centers paient pour les coûts énergétiques supplémentaires qu'ils occasionnent aux citoyens. © @RTBFDes factures d'énergie plus chères pour les habitants.

Le danger potentiel pour la qualité de l'air lié à la construction de centrales électriques au gaz destinées à alimenter certains data centers est une autre source d'inquiétude. Notre préoccupation principale concerne la pollution qui serait générée par les systèmes d'alimentation utilisés par les centrales. La qualité de l'air va être désastreuse pour les enfants qui jouent dehors. Pourtant, il y a les panneaux solaires, les énergies renouvelables et s'ils développent cela, ils pourraient alors garder leurs data centers.

Conséquences locales et départ de résidents

La question énergétique est d'autant plus sensible qu'un grand centre de données peut mobiliser autant d'électricité qu'une ville de cent mille foyers. À quelques rues de là, pour Tom, les conséquences sont déjà très concrètes. Il habite ici depuis plus de trente ans. Mais autour de sa maison, les bâtiments se multiplient. Les travaux, la circulation et le bruit rythment désormais son quotidien.

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À terme, tout cet endroit va devenir un immense complexe de centres de données. Et ma maison se retrouve au milieu de tout ça. Il a donc décidé de vendre. Il ne veut plus vivre au milieu de ces centres de données. J'ai signé un compromis de vente. Je m'en vais. Je ne supporte plus le bruit. Je n'ai pas envie de vivre au milieu de tout ça. Je n'ai pas encore reçu l'argent de la vente. Donc, dès que je l'aurai, je saurai où aller. En attendant, je vais acheter un camping-car.