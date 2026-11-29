De VVSG dringt aan op directe en bevestigde informatie voor Vlaamse besturen na het datalek van 1,2 miljoen Vlamingen via recyclageparken. Wat is de stand van zaken en welke gegevens zijn gelekt?

Het Datalek bij de recyclageparken heeft de digitale veiligheid in Vlaanderen op scherp gezet. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ( VVSG) heeft de betrokken autoriteiten aangespoord om getroffen gemeenten en afvalintercommunales zo snel mogelijk en rechtstreeks te informeren over de ernst van deze cyberaanval. Lokale besturen hebben een dringende behoefte aan betrouwbare informatie om hun inwoners correct te kunnen waarschuwen en te instrueren.

Aanval via onderaannemer en beveiligde server

Cybersecuritybedrijven Secutec en SOCRadar hebben eerder deze week de schaal van de inbreuk onthuld. Er blijken de persoonsgegevens van 1,2 miljoen Vlamingen gestolen te zijn. De hacker maakte hierbij gebruik van een geautomatiseerde AI-agent om de beveiliging te omzeilen. De aanval richtte zich niet direct op de gemeenten zelf, maar exploiteerde een onvoldoende beveiligde server van een onderaannemer.

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Deze server bevatte kritische gegevens van recyclageparken, waaronder namen, adressen, geboortedata, rijksregisternummers en identiteitskaartnummers. Ook IBAN-nummers en soms nummerplaten maakten deel uit van de buitgemaakte informatie. De hacker benadrukte in een gesprek met VRT NWS dat het 'ongelofelijk' was dat zoveel vertrouwelijke data op één enkele server stond opgeslagen, wat de zwakke beveiliging van de keten duidelijk blootlegt.

Onduidelijkheid over identiteit getroffen besturen

Er bestaat momenteel nog veel onduidelijkheid over welke lokale besturen precies zijn getroffen. Intussen is bekend dat meer dan 120 gemeenten en afvalintercommunales mogelijk slachtoffer zijn van deze cyberinbreuk. De VVSG staat in nauw contact met het Vlaams Centrum voor Digitale Veiligheid (VCDV) om de kwestie te monitoren. Normaal gezien zou het VCDV de betrokken gemeenten en afvalintercommunales op 29 november direct informeren over de exacte omvang van de lekkage.

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Het probleem is echter dat er intussen lijsten circuleren van mogelijk getroffen entiteiten die door de bevoegde instanties nog niet zijn bevestigd. Deze onbevestigde lijsten zorgen voor extra verwarring en onrust binnen de lokale besturen. De VVSG wijst erop dat deze situatie de communicatie rondom het datalek alleen maar complexer maakt en dat autoriteiten beter kunnen afwachten op officiële bevestiging.

Oproep tot gecoördineerde communicatiestrategie

Om de verwarring te bezweren, vraagt de VVSG dat de bevoegde instanties hun communicatie naar de betrokken besturen zorgvuldig op elkaar afstemmen. Er dient uitsluitend bevestigde informatie te worden verspreid om misinformatie en onnodige paniek onder de bevolking te voorkomen. Lokale besturen verkeren in een kwetsbare positie omdat ze zelf geen direct toegang hebben tot de volledige lijst van slachtoffers.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten blijft de autoriteiten aansporen tot transparantie en snelheid. De dreigende situatie vraagt om een gecoördineerde aanpak waarbij alle partijen, van de onderaannemer tot de federale overheid, samenwerken aan een helder communicatieplan. Tot die tijd blijven de inwoners van de mogelijk getroffen gemeenten in onwetendheid over hun persoonlijke veiligheidsrisico's en de aard van de gelekte data. De impact op de privacy van 1,2 miljoen mensen blijft dus een groot en lopend issue voor de Vlaamse cyberveiligheid.