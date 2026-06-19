David Caci, le champion d'hyrox en chaise roulante qui repousse les limites du sport adapté

Rencontre avec David Caci, sportif handisportif实践中à l'hyrox, une discipline exigeante mêlant force et endurance. Paraplégique depuis douze ans, il s'impose dans cette discipline en chaise roulante, accumulant les victoires et inspirant par sa détermination. Son parcours accidenté, sa passion intense pour l'hyrox et le soutien indéfectible de sa compagne forment une histoire de résilience et de dépassement de soi, malgré les contraintes financières importantes que génère sa pratique de haut niveau.

Non merci, sans façon… Les accessoires que David installe tout autour de lui ne laissent planer aucun doute. C'est une séance de haut niveau qui se prépare.

De torture, diront celles et ceux qui n'aiment pas beaucoup le sport. Le Framerisois est interrompu par plusieurs habitués de la salle. David est connu comme "le loup blanc", dans ce grand complexe dédié au fitness à Maubeuge. Il complète avec d'autres disciplines, comme la natation, les "runs" en chaise roulante, en extérieur.

Elles portent toutes un nom. Les w, pour les jetés de balles contre un mur. Ça a l'air assez facile, quand il nous montre la technique. Mais nooooon, en fait c'est très difficile !

Quand je propose à des gens valides de le faire comme moi, assis sur une caisse en bois, au bout de 20 à 30 jetés de wall balls, ils me disent que c'est très compliqué. Ce qui augmente la difficulté, pour les moins valides, c'est d'être privé de la force de leurs jambes. On ne peut en aucun cas s'appuyer sur nos jambes pour donner de l'impulsion. Tout se fait à la force des bras et des épaules.

Et c'est pareil pour de nombreux exercices. Le rameur est particulièrement violent pour les bras. Sans parler des tractions, réalisées avec la chaise. Elle pèse environ 10 kg.

C'est le poids que je dois soulever, en plus du poids de mon corps, évidemment. J'ai mis du temps avant d'y arriver. Mais quand je montre que j'en suis capable, c'est vrai que ça impressionne. David Caci a toujours été très sportif.

Mais il y a douze ans, un grave accident vient bouleverser sa vie, et remettre en cause tous ses projets. Il se retrouve paraplégique.

"je veux mourir. " Ensuite, l'espoir reviendra, petit à petit. Mais la rééducation ne lui permet pas de retrouver l'usage de ses jambes. Tu passes 9 mois à l'hôpital, et puis un jour, c'est la sortie.

Et tu reprends petit à petit goût à la vie, grâce à des petites choses parfois. Tu vois que tu sais encore te faire à manger. Conduire une voiture, c'est possible. Déjà à l'hôpital, les médecins avaient détecté chez moi quelque chose d'un peu spécial.

J'étais très nerveux. Ils me disaient 'David, pourquoi tu ne fais pas du sport paralympique ?

' Mais quel sport ? Je ne trouvais pas ma discipline. Ça ne me disait rien de faire de la natation, ou du développé-couché, ou du javelot… Ce que j'aime surtout dans l'hyrox, c'est que du début à la fin, tu dois tout donner. Etre à fond.

Il y a une forme de violence, d'agressivité que je recherche en fait. Depuis un an, David enchaîne les compétitions. Rotterdam, Paris… Des victoires en série. Un fameux budget aussi.

Il ne s'en cache pas : pour l'instant, cette passion pour l'hyrox impacte fortement le budget familial. Ça n'apporte pas d'argent, mais ça coûte extrêmement cher. Une place en compétition, ça coûte 125 euros. Rajoutez les déplacements.

Quand c'est aux Pays-Bas, 100 euros d'essence aller-retour. Manger sur place, dormir sur place. Finalement chaque course revient à 300, 400 euros. Les mondiaux, fin du mois, cela se passe en Suède : il y a l'avion, pour la famille qui m'accompagne, l'hôtel revient à 1500 euros, c'est pas donné en Suède !

Bref : comptez 3000 - 3500 euros, rien que pour aller aux mondiaux… et quand on gagne, on reçoit une coupe, un titre et voilà quoi ! Il espère pouvoir vivre un jour de sa passion, grâce à des partenariats, quelques sponsors supplémentaires. Avant de nous quitter, il nous montre une vidéo dont il est particulièrement fier. C'est sa victoire (dans sa catégorie) au Grand Palais à Paris, fin avril dernier.

On aperçoit sur les images sa compagne, Sandra, présente pendant les épreuves et hurlant de joie à l'annonce des résultats. C'est elle aussi la championne. Sans elle, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Les compétitions, c'est millimétré.

Sandra fait un travail d'orfèvre pendant les courses. Elle sait exactement quand tenir ma chaise, quand il faut me lâcher... Savoir faire ça, tout en gérant les enfants, et tout le reste… Waouw ! On est un duo gagnant ! Et ce titre, on va aller le chercher





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