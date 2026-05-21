David Goffin, un adieu au tennis belge

David Goffin, un joueur emblématique du tennis belge, a l'occasion de choisir sa sortie après un parcours riche et émotionnel. Il a le choix entre une dernière danse à Roland-Garros ou une participation aux qualifications de Wimbledon.

Le tumulte des émotions est enfin retombé. La boucle est désormais bouclée dans ce tournoi qui, aux yeux du public belge, possède cette saveur à part.

Un grand court presque entièrement garni pour un simple deuxième tour de qualifications, Dav’ pouvait-il rêver plus bel écrin pour tirer sa révérence ? Ce 20 mai 2026 avait tout d’une date idéale pour dire adieu au tennis. Définitivement. David Goffin ne mérite pas de quitter la scène dans l’anonymat d’un challenger, devant quelques rangées clairsemées de spectateurs.

Aujourd’hui, il a l’occasion de choisir sa sortie. a pleuré sur le court, mais derrière les écrans, ce sont des milliers de spectateurs qui ont senti leurs yeux se brouiller à leur tour. Parfois décrié par ceux qui ne mesurent pas l’ampleur de son parcours, Goff' aura pourtant fait rêver des centaines de milliers de passionnés.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard siconfessait en février ce sentiment particulier que représentait un entraînement avec celui qui avait été son idole de jeunesse. Septième mondial dans un sport pratiqué aux quatre coins de la planète, David Goffin a traversé son époque en bataillant face à les trois plus grands de l’histoire. Et, chaque fois qu’il les a défiés, il a su susciter le respect adverse. Cela résume suffisamment l’ampleur de ces 14 années de carrière.

Le 20 mai 2026, c’est sans doute le plus grand joueur de l’histoire du tennis belge qui a fait ses adieux à Roland-Garros. Reste désormais l’attente d’une invitation pour les qualifications de Wimbledon. Alors, oui, pouvoir goûter encore à cette atmosphère unique, dans les coulisses du temple du tennis, pourrait suffire à prolonger un peu l’aventure. Mais il faut voir la réalité en face, les qualifications de Wimbledon ne se disputent pas à Wimbledon.

Le cadeau offert par la Fédération française avec une programmation sur le deuxième plus grand court du site ne pourra probablement jamais être égalé en Angleterre. Là-bas, les qualifications se jouent dans le complexe de Roehampton. Prolonger cette dernière danse pourrait le mener à l’automne dans un tournoi de moindre envergure où le public ne se bousculera peut-être pas pour venir saluer son parcours à sa juste valeur.

Alors la question mérite d’être posée : David Goffin ne doit-il pas se retirer ici, sur ce happy end, au sommet émotionnel de sa tournée d’adieu





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