David Hockney, een van de meest toonaangevende hedendaagse kunstenaars, is overleden op 97-jarige leeftijd

David Hockney, een van de meest toonaangevende hedendaagse kunstenaars en een van de bekendste vertegenwoordigers van de popart, is overleden op 97-jarige leeftijd. Hij was een veelzijdige kunstenaar die schilderijen, tekeningen, prenten en fotocollages maakte, en zijn werk kenmerkt zich door felle kleuren en persoonlijke omgevingen. Hockney's zwembaden en naakte mannen onder de douche stonden symbool voor zijn zonovergoten levensstijl en zijn fascinatie voor Amerikaanse kunstenaars. Hij verbleef een groot deel van zijn leven in Californië en bezocht New York voor het eerst in 1961, waar hij bevriend raakte met Andy Warhol. Hockney's leven en werk zijn getekend door zijn strijd tegen de conventies en zijn verlangen naar de opwinding die hij zag in het werk van Amerikaanse kunstenaars. Zijn overlijden komt als een grote loss voor de kunstwereld.

David Hockney , een van de meest toonaangevende hedendaagse kunstenaars en een van de bekendste vertegenwoordigers van de popart, is overleden op 97-jarige leeftijd. Hij was een veelzijdige kunstenaar die schilderijen, tekeningen, prenten en fotocollages maakte, en zijn werk kenmerkt zich door felle kleuren en persoonlijke omgevingen .

Zijn iconische werk 'Portrait of an artist (pool with two figures)' werd verkocht voor 90,3 miljoen dollar, het duurste werk van een levende kunstenaar dat ooit op een veiling is verkocht. Hockney's zwembaden en naakte mannen onder de douche stonden symbool voor zijn zonovergoten levensstijl en zijn fascinatie voor Amerikaanse kunstenaars. Hij verbleef een groot deel van zijn leven in Californië en bezocht New York voor het eerst in 1961, waar hij bevriend raakte met Andy Warhol.

Hockney's leven en werk zijn getekend door zijn strijd tegen de conventies en zijn verlangen naar de opwinding die hij zag in het werk van Amerikaanse kunstenaars. Zijn overlijden komt als een grote loss voor de kunstwereld





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