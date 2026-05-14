David Hubert décroche le premier trophée de sa jeune carrière d'entraîneur avec l'Union Saint-Gilloise

David Hubert, l'ancien coach des Mauves et d'OHL, a décroché le premier trophée de sa jeune carrière d'entraîneur en remportant la Coupe de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise. Hubert a insisté sur la signification de ce sacre pour ses troupes et a pu compter sur son banc pour prendre efficacement le relais des cadres. Les deux derniers buts saint-gillois ont d'ailleurs été inscrits en prolongation par Mohammed Fuseini et Kevin Rodriguez, montés au jeu en seconde période.

David Hubert a décroché le premier trophée de sa jeune carrière d'entraîneur au plus haut niveau ce jeudi en remportant la Coupe de Belgique avec l' Union Saint-Gilloise (3-1 face à Anderlecht ).

En tant que joueur, il grandit avec l'envie de devenir professionnel et quand il le devient, il rêve de jouer pour des trophées. En tant qu'entraîneur, il sait ce que ces joueurs font pour atteindre ces buts et il fait tout pour les aider à y parvenir. Hubert a pu compter sur son banc pour prendre efficacement le relais des cadres.

Les deux derniers buts saint-gillois ont d'ailleurs été inscrits en prolongation par Mohammed Fuseini et Kevin Rodriguez, montés au jeu en seconde période. Hubert est très serein pour dimanche, car l'Union a désormais moins de 72 heures pour préparer son affrontement décisif en Champions' Play-offs sur la pelouse du Club Bruges. Cet élan ne peut qu'être positif pour cette prochaine échéance





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