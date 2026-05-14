Davide Ballerini remporte la victoire au Giro 2026

Le Giro 2026 a connu une cinquième étape folle remportée par Igor Arrieta, mais Davide Ballerini a réussi à s'imposer en remportant sa première victoire en Grand Tour, en devançant Jasper Stuyven et Paul Magnier. Un quatuor d'échappés 100% italien a animé la majeure partie de la journée, mais le peloton s'est finalement dirigé groupé vers Naples, malgré une tentative de sortie signée Alec Segaert.

Ce Giro 2026 est décidément riche en rebondissements. Au lendemain d'une cinquième étape totalement folle remportée par Igor Arrieta , c'est l'Italien Davide Ballerini qui a le mieux jonglé avec les circonstances du jour (pluie, final piégeux et chute massive à quelques hectomètres de la ligne) pour s'offrir une première victoire en Grand Tour .

Il a devancé Jasper Stuyven et Paul Magnier au terme de 142 kilomètres relativement plats entre Paestum et Naples. Un quatuor d'échappés 100% italien, composé de Giuliano Figueras, Salvatore Commesso, Damiano Angelo et Luigi Mastroianni a animé la majeure partie de la journée. Après avoir repris les quatre hommes à près de 37 kilomètres de l'arrivée, le peloton s'est dirigé groupé vers Naples, malgré une tentative de sortie signée Alec Segaert.

Ce vendredi, la septième étape partira de Formia pour rallier Blockhaus, dans les Abruzzes. L'ascension finale de 13,6 kilomètres à 8,4% de pente moyenne devrait donner lieu à une première explication musclée entre les favoris à la victoire au général. Il s'agit également de la plus longue étape de ce Giro 2026





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