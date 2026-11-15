De Bruyne et Lukaku honorés par un tifo historique avant le choc Belgique-Italie

Les supporters des Diables Rouges ont rendu un vibrant hommage à Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku lors du match décisif contre l'Italie à Bruxelles.

Les supporters des Diables Rouges ont offert une surprise émouvante à leurs idoles juste avant l'affrontement majeur de la Ligue des Nations contre l'Italie. Ce geste fort, réalisé quelques instants avant la montée des joueurs sur le terrain, a marqué les esprits dans une atmosphère électrique au stade Roi Baudouin.

Un tifo impérial pour saluer les deux capitaines historiques

La bannière géante déployée par les Ultras belges présentait des représentations visuelles puissantes de Kevin De Bruyne et de Romelu Lukaku. Les deux joueurs ont été illustrés sous les traits d'empereurs, symbolisant leur statut de piliers incontestés du football national. Ce choix iconographique mettait en valeur leur leadership et leur importance stratégique pour la sélection belge dans cette compétition.

Also read Belgique-Italie en Nations League : la Belgique doit impérativement gagner à domicile

Chaque joueur recevait une attention particulière dans le design de ce tifo monumental. Pour Kevin De Bruyne, le joueur actuellement sous contrat avec le Napoli, la couronne de lauriers a été spécifiquement ajoutée à sa représentation. Cet attribut classique de la victoire et du triomphe soulignait son rôle crucial de meneur de jeu et son impact constant sur les matchs internationaux récents.

Le message envoyé par ce tifo était double : il s'agissait à la fois d'un hommage à leur carrière passée et d'un appel à l'action pour leur avenir immédiat. Les fans ont voulu rappeler que, malgré la fin d'une ère pour certains, les compétences de ces deux figures restent essentielles pour atteindre les objectifs visés par l'équipe nationale.

Advertisement

Un adieu national marqué pour Axel Witsel

Ce dimanche soir, le contexte était également marqué par la retraite internationale d'Axel Witsel. Le milieu de jeu du Nice a bénéficié d'une mise en avant spécifique en marge de la rencontre contre l'Italie. Cette séquence a permis à la fédération belge d'organiser un dernier adieu officiel au stade Roi Baudouin pour le vétéran.

La présence de Witsel sur le terrain pour cette dernière sélection a ajouté une couche émotionnelle supplémentaire à l'événement. Les supporters ont utilisé cette occasion pour remercier un joueur qui a porté les couleurs nationales pendant de nombreuses années, complétant ainsi le tableau des gloires actuelles et passées du football belge.

L'enjeu sportif de la phase de groupe

Les Diables Rouges devaient achever leur phase de groupe de la Ligue des Nations par cet affrontement coupe-gorge face à l'Italie. La mathématique était claire pour l'entraîneur Mark Van Bommel : seule une victoire permettait à son équipe d'accéder aux quarts de finale de la compétition. Aucune autre issue ne suffisait pour garantir la qualification directe.

Cette pression a transformé le match en un duel décisif pour l'histoire récente de la sélection. Les résultats précédents ont placé l'équipe sous une surveillance accrue, faisant de ce choc contre l'Italie une épreuve de vérité pour l'ensemble du groupe et son staff technique.

Advertisement

Le contexte du recrutement et des décisions tactiques

Avant ce rendez-vous crucial, le sélectionneur avait déjà pris des décisions importantes concernant la liste des joueurs disponibles. Mark Van Bommel a officiellement écarté trois Diables Rouges de la convocation pour ce choc spécifique. Ces choix visent à optimiser la préparation tactique face à une équipe italienne redoutée.

Parallèlement, Thibaut Courtois a révélé ses intentions pour la future campagne européenne. Le gardien de but a confirmé que son objectif principal reste la participation à l'Euro 2028. Cette déclaration a rassuré les observateurs sur la longévité et la motivation des cadres de l'équipe nationale pour les cycles à venir.

L'hommage rendu à De Bruyne et Lukaku s'inscrit donc dans un cadre plus large de transition et de préparation. Alors que de nouvelles générations montent en puissance, les figures emblématiques continuent de définir l'identité et les ambitions des Diables Rouges sur la scène internationale.