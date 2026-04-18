De chauffeur de bus à maître chocolatier : l'incroyable reconversion de Youcef au cœur de Bruxelles

Témoignage inspirant de Youcef, ancien chauffeur de bus pour la STIB, qui a osé changer de voie pour devenir chocolatier artisanal. Son parcours, marqué par la passion, la formation continue et le soutien de sa femme Nadia, aboutit à l'ouverture de sa boutique "Plaisirs Chocolatés" à Bruxelles, où il valorise l'artisanat belge.

Rien ne prédestinait Youcef à la carrière de chocolatier. Pendant près de douze ans, il a consacré sa vie à la conduite de bus pour la STIB. Bien que ce métier lui convînt, il ne représentait pas sa véritable passion ni sa voie professionnelle ultime. Cependant, un cours du soir a marqué un tournant décisif dans son parcours. Quelques années plus tard, Youcef a réalisé son rêve en ouvrant sa propre chocolaterie artisanale au cœur vibrant de Bruxelles .

C'est son épouse, Nadia, qui nous a contactés, utilisant le bouton Alertez-Nous, pour partager leur histoire inspirante : « Il n’est jamais trop tard pour changer de voie », affirme-t-elle avec conviction. Douze ans derrière le volant, puis un cours du soir qui redéfinit tout. Tout a commencé par une invitation, apparemment anodine. Un collègue de la STIB a proposé à Youcef de l'accompagner à un cours du soir consacré à la chocolaterie. « Sans vraiment savoir ce que j’allais faire ni ce que cela impliquerait, j’ai accepté. C’est à ce moment-là que j’ai découvert l’univers fascinant de la chocolaterie. » Le travail du chocolat l'a captivé instantanément. « La matière elle-même, le processus de fabrication, la technique requise, la dimension créative… tous les aspects du monde de la chocolaterie m’ont immédiatement séduit. » La formation, dispensée au Ceria (Centre d’enseignement et de recherches des industries alimentaires et chimiques), s'est étalée sur deux ans, en cours du soir. Concilier les stages, les examens et les horaires de travail souvent variables de la STIB demandait une organisation rigoureuse, de la flexibilité et une bonne entente avec ses collègues. Youcef a persévéré avec détermination. « Au final, j’ai réussi. J’ai eu la chance d’avoir un excellent professeur qui m’a transmis sa passion pour ce métier. » Depuis cette expérience, il assure ne plus avoir « lâché le chocolat ». Une première formation en appelle une autre. À l’issue de ces deux années d’apprentissage, Youcef a réalisé qu’il n’en était qu’aux prémices de sa connaissance. « Je me suis rendu compte que je ne maîtrisais que les bases et qu’il y avait encore un vaste univers à explorer. J’avais besoin d’approfondir la science derrière le chocolat. » Il a alors entrepris une série de formations intensives chez Callebaut, à Wieze, où des maîtres chocolatiers renommés, venus de France et des États-Unis, partageaient généreusement leur savoir-faire exceptionnel. Mais cela ne suffisait pas encore à ses yeux. Afin de se perfectionner davantage, il a décidé de s'orienter vers la pâtisserie-boulangerie. Il a pris un congé sans solde de la STIB pour s'inscrire à l'EFP, optant pour un cursus de trois ans. Le format de cette formation l'a particulièrement séduit : une journée de cours en présentiel, suivie de quatre jours passés en entreprise. « Je me suis dit que c’était le moyen le plus efficace d'apprendre rapidement. » La difficulté principale rencontrée était son âge. À 30 ou 31 ans à l'époque, il sortait des profils typiquement attendus dans ces cursus. Cependant, son parcours préalable en chocolaterie a joué en sa faveur. Il a effectué trois stages auprès de trois maîtres différents et a reçu une proposition d'emploi à chaque fois. « C’était extrêmement positif. » La passion pour le chocolat devenait de plus en plus présente et sollicitait son temps. Parallèlement à ses formations, Youcef a commencé à recevoir des commandes. Les particuliers appréciaient particulièrement ses créations originales, et les demandes pour des événements spéciaux ou des entreprises se multipliaient. « Ça devenait de plus en plus récurrent. » Cependant, tenter de concilier les deux activités, la STIB et le chocolat, n'était pas une situation idéale : « On n'est pas à 100 % ni à la STIB, ni dans le chocolat. Il faut faire un choix », a constaté Youcef, qui a finalement décidé de tenter pleinement sa chance dans le monde du chocolat. La culture du travail, héritée dès l'enfance. La fibre entrepreneuriale chez Youcef puise ses racines dans son histoire familiale. Son père était boucher, et il a grandi au sein de la boucherie familiale. « Je travaille depuis l’âge de douze ans, aux côtés de mes parents et de ma famille. Manuellement, je n’ai jamais rechigné à la tâche et je n’ai jamais compté mes heures ; j’ai toujours été habitué à cela. » Pour la gestion administrative, il a pu compter sur l'aide précieuse de son entourage : un beau-frère comptable et, surtout, Nadia, qui a joué un rôle essentiel dans le choix du local, le suivi des travaux et l'obtention du label artisanal. « Je suis présente, mais dans l'ombre », confie-t-elle. Youcef souligne cependant son rôle déterminant dans les décisions majeures : « Quand il faut prendre des décisions importantes, nous nous concertons, nous organisons des séances de brainstorming. » Un détail amusant, raconté avec une touche d'humour par Youcef lui-même : c'est en découvrant ses créations chocolatées sur Instagram que Nadia a finalement donné son accord pour l'épouser. Au cœur de Bruxelles, un artisan parmi les enseignes. La boutique Plaisirs Chocolatés a ouvert ses portes le 1er mars, rue du Lombard, à quelques pas seulement du Manneken-Pis et de la Grand-Place. Le jour de l'inauguration, de nombreux anciens collègues de la STIB sont venus féliciter Youcef. « Il n’y a eu que des retours positifs », se réjouit-il. Bien que plusieurs vendeurs de chocolat soient implantés dans ce quartier touristique, Youcef propose une approche différente. Alors que ses voisins se limitent souvent à des points de vente, il a aménagé un véritable atelier de production, dont la vue est accessible depuis la boutique. « Vous pouvez me voir à l’œuvre, en train de fabriquer le chocolat. Vous pouvez venir me parler, me demander des conseils. » Face aux touristes qui repartent trop souvent avec des ballotins pré-emballés, parfois de qualité discutable, sans interaction humaine ni échange, il aspire à incarner un autre modèle : « Pour moi, il était primordial de m’installer ici, de partager non seulement ma passion pour le chocolat, mais aussi de mettre en avant l’artisanat belge et le savoir-faire de notre pays. » Depuis sa reconversion professionnelle, il s’épanouit pleinement chaque jour dans son atelier. Il a trouvé sa véritable vocation





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