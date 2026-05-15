De Deense oud-koningin Margrethe (86) ondergaat een hartingreep, een 'ballondilatatie'

De Deense oud-koningin Margrethe heeft een hartingreep ondergaan, een 'ballondilatatie', om precies te zijn. Ze werd gisteren opgenomen in het ziekenhuis met pijn op de borst, maar dankzij een ingreep waarbij via de lies of pols een katheter met ballonnetje wordt ingebracht en vervolgens wordt opgeblazen, is ze hersteld. Haar Majesteit maakt het goed, zo laat het paleis weten. Ze blijft dit weekend nog in het Rigshospitalet van Kopenhagen 'ter observatie en voor verder onderzoek'. Begin mei werd ze ook al kortstondig opgenomen in hetzelfde ziekenhuis vanwege aanhoudende verkoudheidsklachten. Margrethe staat bekend als een verbindende en populaire figuur, hoewel ze lang volhield dat ze 'op de troon zou sterven', deed een zware rugoperatie in 2023 haar van gedachten veranderen. Na die operatie stopte ze ook met roken, aangezien ze sinds haar 17e een kettingroker was, ook in het openbaar. 'Waarom ook niet', redeneerde ze. 'Ik ben niet hypocriet.'

