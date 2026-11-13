Avec 6 millions d'entrées, le documentaire sur de Gaulle redéfinit l'histoire française et attire l'attention sur le poids persistant de l'héritage gaullien.

Le film La Bataille de Gaulle s'impose comme l'une des plus grandes réussites cinématographiques de l'année en France, attirant près de six millions d'entrées dans les salles obscures. Cette œuvre, directement inspirée du best-seller de l'historien Julian Jackson, a provoqué un effet d'entraînement spectaculaire en relançant considérablement les ventes de l'ouvrage original. Cette résurgence médiatique soulève une question majeure concernant le statut actuel de Charles de Gaulle, qui reste une figure centrale du paysage historique français un an après sa disparition de la vie publique en 1970.

La RTBF explore l'émotion nationale

La rédaction de la RTBF a envoyé des envoyés spéciaux sur place pour raconter la commotion provoquée par l'annonce du décès du Général et l'émotion intense qu'elle a suscitée au sein de la population française. Chaque citoyen semblait avoir perdu un proche, une réaction collective témoignant de l'empreinte indélébile laissée par le chef de l'État. En 1944, il avait conduit la nation vers la Libération et la victoire, un héritage que Georges Pompidou a scellé pour l'éternité lors de son discours officiel, transformant une simple annonce funéraire en un acte de sculptage de la mémoire nationale.

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Un retrait stratégique et une mort secrète

La nouvelle de sa mort a d'autant plus frappé qu'elle était totalement inattendue, bien que le Général ait presque atteint l'âge de quatre-vingts ans et semblait jouir d'une pleine forme physique. La famille et le village de Colombey-les-Deux-Églises ont maintenu le secret autour de son décès durant toute la nuit du 9 au 10 novembre, n'avertissant l'Élysée que dans la petite matinée. Le curé du village, appelé en urgence le soir du 9 novembre, est même arrivé avant le médecin, saluant l'attitude discrète de l'entourage immédiat du défunt, qui a marqué des générations comme cette institutrice de Wallonie dont l'enfant de sept ans a gardé le souvenir poignant.

Les racines politiques du mythe gaullien

Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut remonter aux derniers mois du général qui a quitté ses fonctions après avoir perdu un référendum sur la décentralisation en avril 1969, n'obtenant que quarante-huit pour cent des suffrages favorables. Il a immédiatement démissionné et s'est retiré à Colombey, tenant un silence politique rigoureux jusqu'à sa mort, affirmant avoir un contrat avec la France qui n'avait plus d'objet une fois rompu par l'institution. Selon Julian Jackson, cette période d'oubli relatif des années 1970 a laissé place à un véritable renouveau du mythe gaullien dans les années 1980, favorisé par la déception d'une partie de la gauche française face à l'évolution politique du pays.

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Une récupération politique transversale

Aujourd'hui, la figure de Charles de Gaulle attire l'attention de responsables politiques très différents, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, qui se réclament tous de son héritage pour diverses raisons stratégiques. Pierre Marlet explique cette séduction universelle par la posture de rebelle qu'incarne le Général, une attitude capable de parler autant à la gauche qu'à la droite malgré leurs divergences fondamentales. Julian Jackson critique vivement cette récupération par le Rassemblement National, rappelant que ce mouvement est fondé sur l'antigaullisme, s'opposant ainsi au nationalisme de la tradition gaullienne défendu par le Général.

Successe du film et désillusion contemporaine

Le succès inattendu du film La Bataille de Gaulle s'explique par trois facteurs principaux selon l'historien Julian Jackson, dont la désillusion politique généralisée actuelle concernant les dirigeants contemporains. Le documentaire réenchante la politique aux yeux des Français qui pensaient tout connaître du Général, mais qui découvrent des pans entiers de leur propre histoire grâce à cette œuvre cinématographique. Enfin, le film résonne fortement avec l'actualité géopolitique, notamment à travers la rivalité historique entre de Gaulle et Roosevelt et la volonté constante du chef de la France de s'affirmer indépendant face aux États-Unis.