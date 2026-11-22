Le romancier Jeroen Olyslaegers visite le fort pour la première fois, explorant l'emprisonnement de son grand-oncle Alfons Smedts en 1944.

Le romancier et journaliste belge Jeroen Olyslaegers met enfin à jour sa dette familiale en visitant le Fort de Breendonk pour la première fois. Cette visite, réalisée pour le documentaire De hel van Breendonk produit par la VRT , lui permet d'explorer les lieux où son grand-oncle, Alfons Smedts , fut incarcéré à l'automne 1944. Pendant plusieurs semaines, ce dernier fut détenu dans la phase dite de Breendonk II , une période sombre où les mouvements de résistance belge emprisonnaient des collaborateurs présumés.

Détails de l'incarcération et mécanismes de répression

La période couverte par l'investigation s'étend du 5 septembre au 11 octobre 1944, juste après la Libération. Durant ces quelques semaines, des groupes de résistance prirent le contrôle du fort et y détenaient des prisonniers qu'ils jugeaient complices de l'occupation nazie. Les conditions de détention étaient extrêmement brutales, caractérisées par des battages et une famine systématique imposée aux détenus.

Also read La Cicciolina, star du X et élue politique : l'avant-garde de la politique-spectacle en Europe ?

La violence s'exprimait également de manière humiliante et physique, particulièrement envers les femmes accusées de collaboration. Leurs cheveux étaient rasés en signe de stigmatisation publique, et dans certains cas documentés, elles étaient marquées au fer rouge ou à l'encre avec une croix gammée. Ces actes visaient à infliger une honte publique supplémentaire à ceux qui avaient servi le régime de l'occupant.

Malgré la férocité de ces détentions, les archives révèlent une grande part d'arbitraire judiciaire ultérieur. Sur neuf détenus sur dix ayant passé par Breendonk II , les dossiers ont par la suite été classés sans suites pénales, indiquant que beaucoup avaient été arrêtés sans preuves solides ou par vengeance personnelle plutôt que pour des crimes avérés.

Advertisement

Positions des acteurs et contestation historique

Jeroen Olyslaegers avance l'hypothèse que son grand-oncle a été détenu pour expier les fautes de son fils. Alfons Smedts avait 61 ans lors de sa captivité. Son fils, le grand-père du romancier, était un collaborateur actif qui fuyait la justice belge à ce moment-là en se cachant en Allemagne. Selon la version familiale, Alfons Smedts aurait été pris en otage pour contraindre son fils à se rendre.

Cependant, l'historien Koen Aerts , expert de la période, nuance cette théorie familiale lors de la visite. Il montre à Jeroen Olyslaegers les registres officiels contenant les noms de tous les prisonniers. Pour Koen Aerts , la simple appartenance au VNV (Vlaamsch Nationaal Verbond) constituait un motif suffisant pour être incarcéré. Il doute donc que la prise d'otage en tant que père d'un fugitif ait été la raison principale de l'emprisonnement de Alfons Smedts .

Jeroen Olyslaegers reconnaît que la responsabilité de son grand-père dans la composition des listes du VNV est probable. Il suggère que ce dernier avait fait adhérer son père et sa mère au parti nationaliste radical afin d'en augmenter artificiellement les effectifs. Ce geste, fait pour des motifs purement opportunistes, a eu des conséquences désastreuses des années plus tard, exposant ses parents à la colère populaire sans qu'ils aient réellement adhéré à l'idéologie.

Impact réel et héritage mémoriel pour le public

Cette visite marque un tournant pour Jeroen Olyslaegers , auteur du best-seller Wil publié en 2016 et adapté au cinéma. Bien qu'il ait lié son œuvre à l'histoire familiale, il admet ne pas avoir vraiment exploré le sujet lors de l'écriture du roman, par un mécanisme d'éloignement lié à l'obsession créative. Désormais, il considère comme un devoir social de témoigner de la réalité de Breendonk II .

Advertisement

Le VNV était un parti nationaliste flamand radical fondé en 1933, inspiré par le fascisme européen. Pendant la guerre, il collabora officiellement avec l'occupant allemand. Après 1945, le parti fut interdit et ses dirigeants jugés. La visite des registres par Jeroen Olyslaegers lui offre la première preuve matérielle tangible que son grand-oncle a bien traversé cette épreuve infernale, validant les récits familiaux flous.

La mémoire familiale conserve encore des traces de trauma non élucidées. Alfons Smedts est revenu du fort " à la peau sur les os ", maigre et malmené, mais il n'a jamais expliqué les détails précis de son supplice à sa famille. Le silence a longtemps pesé, brisé uniquement par des mentions de violences subies. Aujourd'hui, la transmission de cette histoire complexe, mêlant collaboration, punitions collectives et arbitraire, prend tout son sens dans le cadre de ce documentaire historique.