De Kamer stemt voor programmawet met 'centenindex' en pensioenhervorming

De Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor de programmawet, met daarin de 'centenindex' en de pensioenhervorming. De 'centenindex' beperkt de indexering tot de eerste 4.000 euro van het brutoloon, voor uitkeringen en pensioenen ligt het plafond op 2.000 euro bruto. De pensioenhervorming wil mensen stimuleren om langer aan het werk te blijven, maar er is veel protest tegen omdat die discriminerend zou zijn ten opzichte van vrouwen.

De programmawet is het wetsontwerp dat de begrotingsmaatregelen invoert. Het meest besproken onderdeel ervan is de 'centenindex'. Daarmee wil de regering gedurende deze legislatuur nog twee keer de indexering beperken tot de eerste 4.000 euro van het brutoloon. Voor de uitkeringen en pensioenen ligt het plafond op 2.000 euro bruto.

De programmawet bevat nog heel wat andere maatregelen naast de centenindex. Zo worden de accijnzen op gas en stookolie verhoogd vanaf augustus, en gaan de accijnzen op elektriciteit naar omlaag. Daarnaast verhogen de effectentaks en de vliegtaks. Door de stemming van de programmawet kan de centenindex in principe al vanaf juni in werking treden, op voorwaarde dat het ontwerp nog voor die tijd gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Ook de pensioenwet werd vannacht goedgekeurd in de kamer. Met de pensioenwet wil de regering mensen stimuleren om langer aan het werk te blijven. Daarvoor wordt er ook een bonus/malussysteem ingevoerd. Als je vervroegd met pensioen wil gaan maar je hebt niet genoeg gewerkt, dan zal je pensioenbedrag lager komen te liggen.

Omgekeerd krijg je ook meer pensioen als je langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd. Daarnaast is het de bedoeling om de verschillen tussen de verschillende pensioenstelsels wat te verkleinen. Er is veel protest tegen de pensioenhervorming, onder andere omdat die discriminerend zou zijn ten opzichte van vrouwen, omdat die vaker dan mannen deeltijds werken. Volgens de regering is de hervorming noodzakelijk om de pensioenen betaalbaar te houden. Nu de hervorming goedgekeurd is, treedt die in 2027 in werking





