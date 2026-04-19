De la console de Prince à l'innovation 3D : une semaine d'actualités belges riches et variées

Découvrez les dernières nouvelles de Belgique : la console de mixage iconique de Prince retrouvée, une étude sur le bien-être lié aux étangs urbains, une éléphante d'Asie enceinte à Planckendael, le lancement du service innovant Kaplab pour le handicap, et une exposition d'art et de science sur les fossiles de dinosaures.

La première console de mixage utilisée par le légendaire musicien Prince a fait une réapparition remarquable en Belgique , devenant ainsi un objet de collection d'une valeur inestimable pour l'industrie musicale. Cet équipement emblématique, qui a joué un rôle crucial dans l'enregistrement de l'album emblématique Dirty Mind en 1980, a été acquis par un producteur belge. Cette console, fabriquée par la marque britannique Amek, occupe une place privilégiée dans la trajectoire artistique de Prince . Elle a été le témoin et l'outil de création de Dirty Mind, un disque que les aficionados et les critiques considèrent unanimement comme l'une de ses œuvres les plus influentes. Lors de sa sortie, l'album a non seulement consacré la montée en puissance de Prince , mais a également marqué les esprits par sa pochette audacieuse, renforçant ainsi son ascension fulgurante vers la gloire.

Parallèlement, une étude novatrice menée par une doctorante de la VUB explore le lien profond entre la biodiversité des étangs urbains de Bruxelles et le bien-être mental de ses habitants. Des espaces tels que le Square Marie-Louise et le Jardin Jean-Félix Hap, loin d'être de simples décorations paysagères, se révèlent être de véritables havres de paix pour de nombreux Bruxellois en quête de détente. L'enquête, menée auprès d'environ 1350 personnes, vise à répondre à une question fondamentale : existe-t-il une corrélation scientifique prouvée entre la présence de ces milieux aquatiques et le sentiment de bien-être qu'ils procurent ? Les premières observations sont particulièrement édifiantes, indiquant que près de trois quarts des répondants attribuent aux étangs un impact positif sur leur santé mentale.

Dans le domaine de la conservation, le parc animalier de Planckendael célèbre une nouvelle réjouissante pour la préservation des espèces : May Tagu, une éléphante d'Asie, est actuellement enceinte. Cette gestation a été confirmée par des analyses hormonales sophistiquées, réalisées sur des échantillons d'excréments envoyés au Chester Zoo pour analyse. La reproduction chez les éléphantes d'Asie présente des défis considérables, notamment en raison de leur cycle oestral trimestriel, qui diminue les chances de fécondation, et d'une gestation d'environ 650 jours, soit près de 22 mois. Ces particularités biologiques posent des défis significatifs pour les programmes de conservation visant à protéger cette espèce menacée. Ben Van Dyck, le responsable des soigneurs d'éléphants, souligne l'importance émotionnelle et l'espoir que suscite chaque naissance d'éléphant, tout en saluant les avancées scientifiques et la coopération internationale qui permettent aujourd'hui de mieux assurer le bon départ dans la vie des jeunes animaux.

Sur le front de l'innovation technologique au service du handicap, l'intercommunale hospitalière Vivalia a lancé un service avant-gardiste appelé Kaplab, situé à Libramont. Ce dispositif, opérationnel depuis quelques mois, utilise la puissance de l'impression 3D pour proposer des solutions d'assistance hautement personnalisées. Le Kaplab a déjà permis la création de plusieurs aides concrètes adaptées aux besoins spécifiques des patients, allant d'un joystick sur mesure pour améliorer le quotidien d'un enfant à une poignée de stores conçue pour faciliter le travail d'un chauffeur de bus. Un système collectif a également été développé pour les patients en rééducation respiratoire, comprenant un guide novateur pour maintenir correctement le tuyau d'oxygène, garantissant ainsi une utilisation plus confortable et sécurisée en empêchant le pliage du tube.

Enfin, le ARTIS-Micropia Art Zoo accueille une exposition captivante intitulée Relics, une collaboration des artistes Jaap Sinke et Ferry van Tongeren. Cette exposition, dédiée aux fossiles de dinosaures, sera accessible au public jusqu'au 30 novembre 2026. Les artistes y subliment ces vestiges scientifiques en les intégrant dans des œuvres monumentales qui fusionnent l'art et la science. Au cœur de l'exposition se trouvent neuf créations originales, façonnées à partir de fossiles préhistoriques. Dévoilée vendredi, l'exposition a pour ambition de révéler l'esthétique intrinsèque de ces restes fossiles, souvent relégués à un rôle purement éducatif dans les musées scientifiques. Fruit d'une décennie de travail acharné, Relics est une célébration empreinte de respect et d'admiration pour ces fragments du passé, élevés désormais au rang d'œuvres d'art





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