La demande de formation pour les métiers en pénurie augmente, avec plus de 24.000 inscriptions en décembre 2025, contre 11.000 un an plus tôt. Les règles relatives aux allocations de chômage ont été durcies, mais une exception est prévue pour les formations menant à des métiers en pénurie.

De plus en plus de demandeurs d'emploi se tournent vers des formations menant à des métiers en pénurie. Selon des chiffres communiqués par le ministre de l'Emploi David Clarinval en réponse à une question parlementaire, 24.048 personnes étaient inscrites dans ce type de parcours en décembre 2025, ce qui est plus du double par rapport à l'année précédente où 11.346 demandeurs d'emploi suivaient une telle formation.

Ces formations permettent aux demandeurs d'emploi de conserver leurs allocations tout en se réorientant vers des professions où les besoins restent importants. Les secteurs concernés peinent depuis plusieurs années à recruter suffisamment de personnel qualifié, malgré une forte demande sur le marché du travail. L'augmentation du nombre d'inscriptions pourrait donc contribuer à répondre partiellement aux pénuries persistantes dans certains domaines essentiels de l'économie belge





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