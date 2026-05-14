Catherine, qui est pensionnée depuis un an, travaille comme caissière dans un supermarché deux fois par semaine. Elle a choisi ce type de travail pour conserver une vie active et ne plus avoir les contraintes du travail de tous les jours. Cette tendance est de plus en plus marquée en Belgique, avec une hausse significative des flexi-jobbers ayant plus de 65 ans. Selon Steven De Vliegher, porte-parole de Securex, cette hausse s’explique notamment par l’ouverture du système à davantage de secteurs. Les secteurs les plus prisés incluent le commerce de détail indépendant, l’Horeca ou encore les transports routiers. Pour Catherine, ce flexi-job représente aussi un complément financier bienvenu. Selon le prestataire de ressources humaines SD Works, les travailleurs flexi âgés de plus de 65 ans prestent en moyenne 130 heures par trimestre.

De plus en plus de pensionnés choisissent de reprendre une activité professionnelle grâce aux flexi-jobs. Catherine, qui est pensionnée depuis un an, travaille comme caissière dans un supermarché deux fois par semaine.

Elle a choisi ce type de travail pour conserver une vie active et ne plus avoir les contraintes du travail de tous les jours. Cette tendance est de plus en plus marquée en Belgique, avec une hausse significative des flexi-jobbers ayant plus de 65 ans. Selon Steven De Vliegher, porte-parole de Securex, cette hausse s’explique notamment par l’ouverture du système à davantage de secteurs.

Les secteurs les plus prisés incluent le commerce de détail indépendant, l’Horeca ou encore les transports routiers. Pour Catherine, ce flexi-job représente aussi un complément financier bienvenu. Selon le prestataire de ressources humaines SD Works, les travailleurs flexi âgés de plus de 65 ans prestent en moyenne 130 heures par trimestre





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flexi-Jobs Pensionnés Reprise D’Activité Professionnelle Commerce De Détail Indépendant Horeca Transports Routiers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crocefissa de 62 ans témoigne devant la cour pendant le procès du Drame du Carnaval de Strépy-BracquegniesCrèchefissa, une ancienne couturière, a témoigné extrêmement touchant devant la cour d'assises du Hainaut en vue du procès du drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies. Elle a raconté les conséquences physiques et psychologiques qu'elle a souffrées depuis le accident du 20 mars 2022. Elle a été encastrée dans le pare-brise d'une BMW, percutant un groupe de Gilles et de musiciens avant de faire sept morts.

Read more »

'Un voyage, un billet', la Commission veut un billet de train unique pour les trajets dans l’Union européenneLa réservation de trajets ferroviaires transfrontaliers en Europe reste souvent compliquée quand elle implique plusieurs...

Read more »

Fusillade dans le Brabant Wallon : 3 victimes palestiniennes victimes de balles, un fourgon blindé non impliquéUne fusillade a éclaté entre 16h et 17h rue d'Italie, dans la commune d'Ans, en banlieue liégeoise. Trois personnes, toutes d'origine palestinienne selon le parquet de Liège, ont été prises d'assaut par balles. Leur état est jugé sévère, leurs jours en danger. Elles ont été rapidement transportées vers un hôpital de la région. Quatre autres individus, également d'origine palestinienne, ont été privés de liberté. À ce stade, aucune des personnes impliquées n'a été interrogée. Une rumeur a rapidement circulé selon laquelle un fourgon blindé aurait été pris pour cible. Le parquet de Liège dément cette version des faits. Les enquêteurs cherchent à établir si les tirs visaient délibérément des personnes ou s'il s'agit d'un échange de coups de feu entre groupes rivaux.

Read more »

De plus en plus de pensionnés choisissent de reprendre une activité professionnelle grâce aux flexi-jobsCatherine, qui est pensionnée depuis un an, travaille comme caissière dans un supermarché deux fois par semaine. Elle a choisi ce type de travail pour conserver une vie active et ne plus avoir les contraintes du travail de tous les jours. Cette tendance est de plus en plus marquée en Belgique, avec une hausse significative des flexi-jobbers ayant plus de 65 ans. Selon Steven De Vliegher, porte-parole de Securex, cette hausse s’explique notamment par l’ouverture du système à davantage de secteurs. Les secteurs les plus prisés incluent le commerce de détail indépendant, l’Horeca ou encore les transports routiers. Pour Catherine, ce flexi-job représente aussi un complément financier bienvenu. Selon le prestataire de ressources humaines SD Works, les travailleurs flexi âgés de plus de 65 ans prestent en moyenne 130 heures par trimestre.

Read more »