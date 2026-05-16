Le gouvernement De Wever propose d'adopter un plafonnement des indexations salariales pour les employés au-dessous de 4.000 € nets mensuels en vue de réduire les coûts salariaux des entreprises et de renflouer les caisses de l'État. Ce plafonnement réduira les indexations pour les salaires supérieurs à 4.000 €, qui pâtiront d'un plafonnement à 80%. Le gouvernement entend aussi plaforer l'inflation à 2% et maintenir le plein versement des indemnisations en cas d'inflation supérieure à cette limite. Cependant, des craintes sont expressées quant aux conséquences sur les employeurs et à l'efficacité de la mise en œuvre, notamment des modifications en informatique à effectuer pour gérer deux indexations aparcée.

Le gouvernement De Wever désire réduire les coûts salariaux d'entreprises etershiver les caisses de l'État en votant la loi-programme, ce qui entraînerait des ajustements salarials pour les employés jusqu'aux premiers 4.000 € nets mensuels.

Les pensions et les allocations sociales pour les revenus supérieurs à 2.000 € nets seront également indexées. Cependant, pour les salariés qui percevent plus de 4.000 €, il y aura une réduction de l'indexation. Il est prévu de plafonner l'inflation à 2% et de maintenir la pleine indexation en cas d'inflation supérieure à cette limite.

Les employeurs craignent que le plafonnement de l'indexation ne leur coûte cher, car une partie des économies réalisées grâce à l'indexation sera répercutée au gouvernement sous la forme d'une cotisation de modération salariale. Les secrétariats sociaux subiront des coûts supplémentaires pour adapter leur logiciel et les entreprises devront gérer des problèmes internes d'employés multi-emplois. Malgré ses enjeux, le plafonnement de l'indexation reste un point sensibles dans les négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales





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