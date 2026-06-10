Débat en Belgique sur l'allongement du délai légal de l'IVG et les conditions d'accès

En Belgique, le délai légal de douze semaines pour l'interruption volontaire de grossesse est jugé insuffisant par des spécialistes. Le groupe d'experts recommande jusqu'à dix‑huit semaines, tandis que le gouvernement soutient quatorze semaines, soulevant des débats sur les coûts, les déplacements à l'étranger, le délai de réflexion et la création de centres spécialisés.

Le débat sur l'allongement du délai légal pour pratiquer l'interruption volontaire de grossesse ( IVG ) revient régulièrement sous les projecteurs en Belgique. La législation actuelle fixe la limite à douze semaines de grossesse, mais selon Anne Verougstraete, l'une des premières médecins à avoir pratiqué des IVG dans le pays, cette barrière ne correspond plus aux réalités cliniques ni aux besoins des patientes.

Elle rappelle que la majorité des femmes consultent très tôt, cependant plusieurs centaines de femmes chaque année découvrent leur grossesse tardivement ou traversent des événements dramatiques tels qu'une séparation ou des violences conjugales. Ces circonstances les obligent souvent à se rendre aux Pays‑bas pour pouvoir accéder à une interruption, ce qui engendre des coûts élevés non remboursés, entre mille cinq cents et deux mille euros, ainsi que des délais supplémentaires liés à la recherche de financement et à l'organisation du déplacement.

Cette situation crée une inégalité d'accès et alourdit le fardeau psychologique et physique des femmes concernées. Sous la précédente législature, le gouvernement Vivaldi avait mandaté un groupe de sept experts issus de toutes les universités du pays pour réexaminer la loi sur l'avortement, dont Anne Verougstraete faisait partie. Leur rapport recommandait d'étendre le délai minimal à dix‑huit semaines, estimant que cela permettrait de mieux répondre aux besoins des patientes et de réduire les recours à l'étranger.

Cette proposition était pourtant en contradiction avec la position du CD&V, qui avait annoncé ne pas dépasser quatorze semaines, une position maintenue aujourd'hui par la ministre Annelies Verlinden. Les partisans de la limite à quatorze semaines invoquent la possibilité que le fœtus ressente la douleur au‑delà de ce stade et la lourdeur accrue de l'intervention, arguments que la gynécologue juge difficiles à concilier avec les connaissances scientifiques actuelles sur le développement cérébral, qui indiquent qu'aucune connexion nerveuse suffisante à la perception de la douleur n'existe avant quinze semaines.

Elle souligne également que les patients sont généralement placés sous anesthésie générale, y compris le fœtus, ce qui minimise le risque de souffrance. Parallèlement, le projet de loi propose d'allonger le délai jusqu'à dix‑huit semaines pour les femmes victimes de viol, une avancée largement saluée par les défenseurs des droits des femmes.

Néanmoins, la question du délai de réflexion obligatoire reste controversée. Actuellement, la loi impose un délai de six jours entre la demande et la réalisation de l'IVG, délai que la ministre souhaite réduire à deux jours.

Le groupe d'experts recommande quant à lui de supprimer complètement ce délai législatif, arguant que la confiance doit être accordée aux femmes et aux praticiens pour déterminer le besoin de réflexion, et que l'inscription d'un délai dans la loi reflète une méfiance politique à l'égard des femmes. Enfin, la spécialiste insiste sur la nécessité de créer trois centres spécialisés, un en Flandre, un en Wallonie et un à Bruxelles, afin d'assurer un accès rapide et équitable, surtout pour les quelques centaines de patientes qui se trouvent dans la tranche supérieure du délai actuel.

Elle rappelle que le droit à l'avortement n'est jamais acquis et doit être constamment défendu, en se référant aux reculs observés dans d'autres pays comme la Pologne où les droits ont été sévèrement restreints





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