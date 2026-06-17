Débat sur les mains courantes, la garde à vue des mineurs et les nouvelles technologies de surveillance

Les mains courantes judiciaires, leur usage accru et les questions éthiques soulevées. La réforme de la garde à vue des mineurs et l'expérimentation de la vidéosurveillance intelligente à Schaerbeek divisent. Le barreau s'alarme d'un projet de loi restreignant le droit de manifester. Hausse des classements sans suite et affaire des écoutes téléphoniques judiciaires en suspens.

Les mains courantes judiciaires, un instrument de surveillance discuté. Leur utilisation s'intensifie dans certaines administrations, soulevant des interrogations sur l'équilibre entre sécurité et respect de la vie privée.

Des syndicats dénoncent une dérive sécuritaire tandis que les autorités évoquent la nécessité de prévenir d'éventuels actes criminels. Le débat se cristallise autour de la pose de mains courantes dans des établissements recevant du public. Les avis divergent sur l'efficacité réelle de ces dispositifs, certains y voyant une simple mesure symbolique. La question de la garde à vue des mineurs revient sur le devant de la scène.

Un rapport récent recommande de réduire la durée maximale de rétention pour les adolescents, en phase avec les standards européens. Les associations de protection de l'enfance saluent cette proposition, mais les procureurs s'inquiètent des contraintes opérationnelles supplémentaires. La réforme envisagée pourrait modifier significativement la procédure pénale applicable aux jeunes.

Par ailleurs, la commune de Schaerbeek expérimente un nouveau système de vidéosurveillance doté d'intelligence artificielle. Ce dispositif, présenté comme un outil de prévention de la délinquance, suscite des craintes quant à la protection des données personnelles. Des membres du conseil communal demandent un débat public avant tout déploiement à grande échelle. La controverse porte notamment sur l'usage des algorithmes pour identifier des comportements suspects.

Dans le même temps, le barreau de Bruxelles s'alarme d'une possible restriction du droit de manifester. Des modifications au code de la route pourraient, selon eux, entraver la liberté de rassemblement. La fédération des avocats prévoit de saisir la Cour constitutionnelle si le texte est adopté en l'état. Le projet de loi, actuellement en discussion au Parlement, prévoit des sanctions accrues pour les blocages non déclarés.

Un autre sujet de préoccupation concerne la hausse du nombre de dossiers crimels classés sans suite. Les statistiques officielles révèlent une augmentation de 15% en un an, un phénomène que la magistrate Anne-Marie Lizin attribue à un manque de moyens des parquets. Elle appelle à une révision urgente des priorités judiciaires pour éviter un effondrement du système.

Enfin, l'affaire des écoutes téléphoniques dans le milieu judiciaire belge continue de faire des vagues. Trois juges d'instruction sont soupçonnés d'avoir obtenu illégalement des enregistrements. Une commission d'enquête parlementaire a été mise en place pour déterminer l'ampleur de ces pratiques et proposer des garde-fous. Les auditions, prévues jusqu'à la fin de l'année, pourraient aboutir à des recommandations législatives





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