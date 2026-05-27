Débats parlementaires agités et controverses locales en Belgique

Actualités politiques belges intenses : affrontements à la Chambre sur le centenindex et le règlement, tensions à Anvers sur le drapeau israélien, demande de démission à Anderlecht, rejet de la réforme constitutionnelle sur l'avortement, et inquiétudes sur les réformes éducatives.

Le débat sur l'index des centimes a été perturbé par des querelles sur le Règlement de la Chambre. À la Chambre, l'opposition a largement quitté l'hémicycle après une discussion animée sur l'application du Règlement de la Chambre.

Selon l'opposition, le débat sur l'index des centimes ne pouvait pas commencer car l'avis du Conseil d'État n'était pas encore disponible dans les deux langues. La majorité a rejeté cela par un vote, mais cela aussi était, selon l'opposition, incorrect car, semblaient-ils dire, seuls 73 membres de la majorité étaient présents dans la Chambre. Comme c'était moins de la moitié, le vote n'aurait pas été valable.

Selon le président de la Chambre, Peter De Roover, ces parlementaires étaient bien dans l'enceinte, même s'ils n'étaient pas assis sur leur siège au moment du vote. Il a souligné que selon les règlements, une majorité était donc bien présente dans l'hémicycle. Le président de la Chambre a accusé l'opposition de "jouer avec l'assemblée et avec le fonctionnement normal du débat parlementaire".

Le député d'opposition Vincent Van Quickenborne a alors appelé De Roover à démissionner, affirmant qu'il "ne mérite pas d'être président" et qu'il "doit respecter le règlement". La ville d'Anvers hissera également cet été le drapeau israélien à l'hôtel de ville. C'est ce qu'a déclaré la bourgmestre Els van Doesburg (N-VA) au conseil communal.

Les désaccords entre les partenaires de coalition N-VA et Vooruit sur le sujet persistent, et donc le régime de drapeaux existant reste en place "en l'absence de consensus", a déclaré Van Doesburg. Au nom du parti majoritaire Vooruit, Kathleen Van Brempt a pris la parole, appelant Van Doesburg à envoyer un signal "que nous soutenons et comprenons tous les groupes de population de notre ville".

Elle a fait référence notamment à l'accord d'association entre l'UE et Israël qui est examiné et a parlé de la violence en Cisjordanie et à Gaza et de l'impunité qui y règne selon elle.

"Il existe un cadre neutre qui tient compte des prescriptions diplomatiques du SPF Affaires étrangères", a dit Van Doesburg. "Le collège est le reflet de la ville et donc des sensibilités différentes y vivent aussi. En l'absence de consensus, le protocole des drapeaux reste ce qu'il est.

" Dans un communiqué de presse commun, les échevins de MR et des Engagés à Anderlecht demandent la démission de leur collègue Lotfi Mostefa (PS). Il est mis en cause après un reportage de Panorama qui a révélé qu'en tant que président d'une société de logement, il aurait commis des irrégularités. Les échevins disent qu'ils ne sont pas satisfaits de la position du bourgmestre et affirment qu'il n'a pas non plus consulté le collège des échevins.

Ils citent une déclaration de l'homme politique français Pierre Mendès-France, qui a dit que la démocratie est nourrie par la transparence et un comportement exemplaire. Le Premier ministre Bart De Wever (N-VA) rejette la proposition du PS d'inscrire le droit à l'avortement jusqu'à 18 semaines dans la Constitution, en échange du soutien des socialistes francophones pour l'abolition du Sénat.

"Je n'enterrerai jamais des thèmes bioéthiques dans un marché de tapis", a-t-il déclaré à la Chambre. La commission Constitution s'est penchée cet après-midi sur la proposition de modifier l'article 195 de la Constitution. Il s'agit d'une étape nécessaire pour abolir le Sénat de manière propre. Auparavant, le Sénat s'était rangé derrière le texte d'abord en commission puis en plénaire.

C'est donc maintenant au tour de la Chambre. Aucun vote n'a encore eu lieu cet après-midi. De Wever a dû partir d'urgence pour une réunion avec le Premier ministre d'Albanie. La fin du débat et le vote n'auront donc lieu que prochainement.

"J'espère que le gouvernement réalisera par ce report que l'index des centimes est une erreur", déclare Barbara Pas, députée du Vlaams Belang, dans De Afspraak vendredi. Le vote sur la loi-programme et l'index des centimes très discuté est reporté au jeudi. Son parti s'oppose farouchement à cette mesure car, selon Pas, elle touche à la fois les travailleurs et les entreprises.

"Elle pénalise plus de la moitié des travailleurs flamands et pousse les employeurs à la hausse des coûts. Hormis le Premier ministre De Wever (N-VA) et le ministre Vandenbroucke (Vooruit), personne ne trouve vraiment que c'est une bonne idée.

" De plus, le Vlaams Belang n'est pas d'accord avec la manière dont le gouvernement cherche de l'argent. "Ils le prennent auprès du Flamand travailleur au lieu de faire des économies sur leurs propres dépenses. Et c'est précisément cela qui est nécessaire pour rétablir la santé du budget.

" Maintenant qu'une semaine de temps supplémentaire est accordée, Pas espère que les partenaires sociaux pourront encore proposer une alternative. De plus, elle pointe les tensions au sein de la majorité.

"L'atmosphère au sein du gouvernement est déjà empoisonnée. Ils ne s'en sortiront pas facilement. Cette semaine supplémentaire leur fera peut-être réaliser.

" Les écoles auront un an pour organiser les examens et les conseils de classe sur une période plus limitée. Actuellement, les écoles disposent de 60 demi-journées pour cela ; l'année prochaine, cela sera réduit à 50 demi-journées





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