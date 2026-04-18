Début de saison haletant à Imola pour le Championnat du Monde d'Endurance

La saison 2026 du WEC s'ouvre en Italie sur le circuit d'Imola, où qualifications et hyperpole revêtent une importance cruciale. Les pilotes belges auront des rôles variés dans les catégories LMGT3 et Hypercar, avec Stoffel Vandoorne comme seul représentant belge dans la catégorie reine. Les Ferrari tenteront de confirmer leur domination à domicile.

La saison 2026 du Championnat du Monde d' Endurance ( WEC ) s'apprête à démarrer sur un tracé italien emblématique, le circuit d' Imola , connu pour sa configuration sinueuse et exigeante. Cette nature du circuit impose une importance capitale aux séances de qualification et à l'hyperpole, où chaque dixième compte. Les équipes et les pilotes devront impérativement réussir leur performance dès ces premières sessions, sans droit à l'erreur, à l'image de ce qui était arrivé à Antonio Fuoco avec la Ferrari 499P #50 l'année précédente.

Les premières à fouler l'asphalte imolais seront les voitures de la catégorie LMGT3, dès 14h30. Pour les pilotes classés 'Bronze', comme le Belge Tom Van Rompuy au volant de la Lexus RC F LMGT3 #78, l'objectif immédiat est de se positionner dans le top 10 afin de décrocher une place en hyperpole. C'est dans cette phase ultime de qualification que les pilotes 'Silver', dont le jeune et prometteur rookie belge Kobe Pauwels sur l'Aston Martin Vantage LMGT3 #23, espèrent avoir l'opportunité de briller et de démontrer leur talent. Pour Maxime Martin, pilote professionnel de la Mercedes-AMG LMGT3 #61, la stratégie sera légèrement différente. Il devra observer et compter sur les performances de ses coéquipiers, Martin Berry (Bronze) et Rui Andrade (Silver), pour espérer une bonne position de départ.

À partir de 14h50, le spectacle montera d'un cran avec l'entrée en piste des dix-sept bolides de la catégorie reine, les Hypercars. La délégation belge sera cette année moins fournie dans cette catégorie prestigieuse. En l'absence de Dries Vanthoor, appelé par BMW Motorsport pour participer à une course d'IMSA à Long Beach avec la BMW M Hybrid V8 #15, et de son frère Laurens Vanthoor, suite à la décision de Porsche de mettre un terme à son programme Hypercar en WEC, Stoffel Vandoorne deviendra le seul représentant belge dans la catégorie phare sur le circuit d'Imola, au volant de la Peugeot 9X8 #93. La tension sera donc palpable pour Vandoorne, qui portera les espoirs nationaux à lui seul.

Par ailleurs, les Ferrari 499P, véritables reines du début de saison dernière avec leurs quatre victoires consécutives, allant des 1812 KM du Qatar jusqu'aux légendaires 24 Heures du Mans, tenteront de réitérer leur domination sur les terres italiennes. La proximité géographique entre Maranello, berceau de Ferrari, et Imola, pourrait même ajouter une saveur particulière à cette bataille pour la victoire, motivant davantage la Scuderia à triompher à domicile et devant son public.

Cette manche d'ouverture promet donc des batailles acharnées dès les qualifications, où la précision et la stratégie seront primordiales. Les pilotes belges, bien que moins nombreux en catégorie reine, auront des rôles clés à jouer dans leurs équipes respectives, visant à décrocher les meilleures positions possibles sur une grille de départ qui s'annonce des plus compétitives. L'enjeu est de taille pour chaque équipage, car une bonne performance à Imola peut donner un élan significatif pour le reste de la saison. L'histoire de l'endurance s'écrit à nouveau, et le circuit d'Imola est prêt à accueillir le premier chapitre de cette nouvelle aventure passionnante, marqué par la recherche incessante de la performance absolue et la volonté de repousser les limites de l'ingénierie automobile.

L'ensemble des compétiteurs sait que chaque détail compte sur ce tracé historique. L'étroitesse des lieux accentue la difficulté des dépassements et rend le moindre écart potentiellement coûteux. La gestion des pneumatiques, le rythme de course et la fiabilité mécanique seront des facteurs déterminants tout au long de l'épreuve.

La préparation psychologique des pilotes est également un aspect crucial. Ils devront faire preuve de sang-froid et de concentration maximale pendant de longues heures. L'objectif pour tous sera de marquer des points importants dès cette première course, afin de se positionner favorablement au championnat du monde. Les Ferrari, fortes de leur succès passé, seront sans aucun doute les favorites, mais la concurrence s'annonce rude avec les autres constructeurs engagés dans cette catégorie reine.

L'endurance est une discipline qui réserve toujours son lot de surprises, et Imola pourrait bien être le théâtre d'une nouvelle démonstration de force ou d'un retournement de situation inattendu. Les tifosi présents sur le circuit auront également un rôle à jouer, poussant leurs pilotes vers la victoire. La ferveur italienne pourrait bien insuffler une énergie supplémentaire aux équipages Ferrari, les propulsant vers les plus hauts sommets.

La météo pourrait également s'inviter dans la danse, ajoutant une variable imprévisible à cette course déjà pleine de suspense. Les stratégies devront alors être ajustées en temps réel pour tirer le meilleur parti des conditions changeantes. L'équipe la plus réactive et la mieux préparée aux aléas climatiques aura un avantage certain.

L'ensemble des éléments convergent vers une ouverture de saison spectaculaire et pleine de promesses pour les amateurs de sport automobile. Le circuit d'Imola, chargé d'histoire, est le cadre idéal pour cette nouvelle étape du Championnat du Monde d'Endurance. Les enjeux sportifs et technologiques sont immenses, et l'excitation monte à l'approche de cet événement majeur qui lancera officiellement la cuvée 2026.





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