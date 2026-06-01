Déception sur l'asphalte mais confiance sur la terre pour le pilote français

Le pilote français exprime sa déception après un rallye sur asphalte difficile, mais reste confiant pour les prochains rallyes sur terre où la voiture performe mieux.

Il y a de la déception dans le camp du pilote français après une épreuve sur asphalte qui n'a pas répondu aux attentes. Nous avons beaucoup travaillé sur cette surface, mais nous ne sommes jamais parvenus à augmenter le rythme, a-t-il confié.

Interrogé sur la possibilité que la voiture soit mal née, avec des défauts structurels, le Français a répondu par un long silence éloquent, laissant entendre que le problème pourrait être plus profond que prévu. Pourtant, sur la terre, c'est très bien, a-t-il repris. On l'a vu au Portugal, et je suis confiant pour les prochains rallyes. L'équipe travaille dur pour passer encore un cap sur terre par rapport à la saison précédente.

Nous avons identifié des axes d'amélioration, notamment au niveau du châssis et des réglages, pour être plus compétitifs face à nos rivaux. Le pilote n'a pas caché sa frustration : Je n'ai pas pris de plaisir. Ne pas pouvoir se battre avec les autres et ne pas réussir à signer un cinquième temps sur une spéciale, c'est très frustrant. Je mérite plus que ça.

Je suis content que ce soit terminé sur asphalte. Le but en début de saison était de perdre le moins de points possible sur cette surface. Au final, on est à 12 points de la troisième place du championnat. Le podium reste accessible sur la terre.

Chaque point perdu compte, et nous devons maintenant tout donner sur les rallyes terre pour revenir dans la course au titre. Le pilote a souligné l'importance de rester concentré et de ne pas laisser la déception entamer la motivation de l'équipe. C'est dur de rester calme dans ces conditions, a ajouté le copilote. C'est très frustrant pour Thierry de ne pas pouvoir piloter comme il le souhaiterait.

On prend plus de risques qu'avant et les résultats ne suivent pas. On est contents d'en avoir terminé avec l'asphalte. On espère faire de beaux résultats sur terre. Ce sont des rallyes qu'on apprécie, comme la Grèce, où la piste technique et les virages serrés devraient mieux convenir à notre voiture.

Il faut aller chercher plus de performances, car les Toyota sont plus rapides que nous. Mais je suis confiant dans le travail de l'équipe pour réduire cet écart. Notre objectif est de terminer sur le podium au championnat, et je crois que c'est réalisable si nous restons constants sur terre. Le prochain rallye en Sardaigne sera un test important pour jauger notre progression





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