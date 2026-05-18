Décès d'Etienne Davignon : Hommage à un monument de la diplomatie, de l'Europe et des affaires belges

Retour sur la vie exceptionnelle du vicomte Etienne Davignon, homme d'État et figure clé de l'économie belge et européenne, dont la carrière s'est articulée autour de la diplomatie, de la Commission européenne et des grandes holdings financières.

L'annonce du décès d' Etienne Davignon , survenu à l'âge de 93 ans, marque la fin d'une époque pour la Belgique et l'Europe. Né en 1932, cet homme d'État a parcouru un chemin exceptionnel, débutant sa carrière dans les méandres de la diplomatie.

Son passage au Congo au début des années 60 a été un véritable baptême du feu, suivi d'une collaboration étroite avec Paul-Henri Spaak. Cette relation, qu'il décrivait comme paternelle, lui a permis d'acquérir une maturité précoce et une compréhension fine des mécanismes du pouvoir. En tant que chef de cabinet du Premier ministre Pierre Harmel dès 1965, puis directeur général de la politique étrangère belge, il a été au cœur des décisions stratégiques de son pays.

Son ascension l'a mené jusqu'à la présidence inaugurale de l'Agence internationale de l'énergie en 1973, consolidant ainsi sa stature sur la scène mondiale. La seconde phase de son existence fut marquée par un engagement profond au sein des institutions européennes. Nommé commissaire européen aux affaires industrielles puis vice-président de la Commission, Etienne Davignon a dû naviguer dans les eaux troubles de la restructuration industrielle.

Le déclin de la sidérurgie européenne a représenté pour lui le défi le plus ardu de sa carrière. Avec une lucidité parfois douloureuse, il avait conscience que les remèdes nécessaires étaient drastiques et que le retard pris dans la modernisation entraînerait inévitablement des pertes d'emplois massives. Ce poids moral, lié à la responsabilité de transformer une industrie entière pour assurer sa survie à long terme, a profondément marqué son approche de la gouvernance, alliant nécessité économique et sensibilité sociale.

Le dernier chapitre de sa vie fut consacré au monde des affaires, où il a laissé une empreinte indélébile. En rejoignant la Société générale de Belgique en 1985, et en prenant sa présidence de 1988 à 2001, il s'est retrouvé aux commandes d'une institution historique, véritable pilier de l'économie nationale. Sa gestion a été mise à l'épreuve par l'offensive agressive de l'industriel italien Carlo De Benedetti.

Pour sauver cette institution, surnommée la Vieille Dame, Davignon a mobilisé tout son réseau et son influence, orchestrant un accord complexe avec le groupe français Suez. Si certains critiques l'ont accusé d'avoir bradé le patrimoine économique belge, il a toujours défendu ses choix en soulignant la pérennité des entreprises et la croissance de fleurons comme Umicore ou CMB, affirmant que la santé économique globale du pays n'avait pas été compromise.

L'engagement d'Etienne Davignon ne s'est pas arrêté à la Société générale. Lors de la faillite traumatique de la Sabena, il a joué un rôle moteur, aux côtés de Maurice Lippens, pour sauver l'aviation belge en fondant SN Brussels Airlines, l'ancêtre de l'actuelle Brussels Airlines.

Toutefois, son parcours ne fut pas exempt d'échecs publics, comme lors de sa candidature à la présidence de Fortis, où il fut accueilli par les huées d'actionnaires mécontents, lui reprochant sa proximité avec les intérêts français. Malgré ces tensions, sa reconnaissance officielle est restée intacte : nommé Ministre d'État en 2004 et élevé au rang de comte en 2017.

Dans ses mémoires, intitulées 'Souvenirs de trois vies', il a su synthétiser l'essence d'un parcours polyvalent, passant de la diplomatie à la politique européenne, puis à la haute finance





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