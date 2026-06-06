Décès de Bernadette Chirac, l'ancienne première dame et figure politique de l'ombre

L'ancienne première dame Bernadette Chirac, épouse de Jacques Chirac, est décédée à l'âge de 93 ans. Retour sur la vie d'une femme politique qui a marqué son époque tout en restant discrète mais influente.

Bernadette Chirac , épouse de l'ancien président français Jacques Chirac , est décédée vendredi soir à l'âge de 93 ans, a annoncé sa fille Claude Chirac à l'AFP le samedi.

Elle s'est éteinte paisiblement, entourée de sa famille, peu après avoir célébré son 93e anniversaire le 18 mai dernier. Née Bernadette Chodron de Courcel le 18 mai 1933 à Paris, elle avait grandi dans une famille de diplomates et était diplômée de Sciences-Po Paris, où elle avait rencontré Jacques Chirac, qu'elle avait épousé en 1956.

Première dame pendant les deux mandats de son mari (1995-2007), elle a joué un rôle politique important, plus conservatrice que son époux, mais dotée d'un solide sens politique. Elle a été la seule première dame à avoir exercé un mandat politique en son nom propre, comme conseillère générale de Corrèze de 1979 à 2015.

Elle a souvent conseillé son mari, l'alertant notamment sur les risques de dissolution de l'Assemblée nationale en 1997 et sur la montée du Front national en 2002. Son décès marque la fin d'une figure publique qui a su se construire une place dans le paysage politique français, bien que restant longtemps dans l'ombre de son mari. Les hommages se sont multipliés depuis l'annonce de sa mort, soulignant son dévouement et son engagement





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