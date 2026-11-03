Décès de Jesus de Miguel : l'attaquant du CD Tenerife décède suite à un choc lors d'un match

Le joueur de 30 ans du CD Tenerife, Jesus de Miguel, est décédé à l'hôpital après un violent choc avec le gardien Jésus Owono durant le match contre Andorre.

La communauté du football espagnol est en deuil après le décès tragique de Jesus de Miguel, attaquant du CD Tenerife. Ce drame est survenu suite à une altercation violente avec le gardien adverse durant un match de deuxième division.

L'accident fatal contre Jésus Owono

Le choc s'est produit lors de la rencontre opposant Tenerife à Andorre, le lundi. Jesus de Miguel a été percuté de plein fouet par Jésus Owono, le gardien de but d'Andorre. L'impact a eu lieu alors que les deux équipes étaient à égalité, un but partout, et qu'il ne restait qu'une minute de temps additionnel. L'attaquant a été heurté violemment en l'air par son adversaire, entraînant des blessures graves immédiates.

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Evacuation urgente et diagnostic

Jesus de Miguel, âgé de 30 ans, a été évacué en urgence vers un hôpital proche du stade. Lors de son admission, les médecins ont diagnostiqué un état stable, bien que jugé grave, pour le footballeur. Cependant, la situation a rapidement évolué à son encontre, le joueur ayant subi un arrêt cardiaque suite aux traumatismes reçus lors de la collision.

Annonce officielle du club

Le CD Tenerife a confirmé la disparition de son joueur ce mardi 3 novembre 2026 à 08h00. Dans un communiqué officiel, le club a exprimé sa profonde tristesse. Les dirigeants ont décrit leur douleur, indiquant qu'ils étaient incapables de croire à cette réalité après avoir appris la nouvelle du décès de leur attaquant.

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Conséquences sur la rencontre

Le match entre Tenerife et Andorre a été marquée par cette scène dramatique qui a troublé le déroulement normal de la compétition. La violence du contact et les conséquences fatales qui ont suivi ont bouleversé le climat sportif habituel de la deuxième division espagnole.

Homages et fin d'une carrière

La nouvelle de la mort de Jesus de Miguel a provoqué une vague de consternation parmi les supporters et les professionnels du sport. Le club de Tenerife, dont il était l'un des joueurs clés, a salué la mémoire de son attaquant de 30 ans, marquant la fin prématurée de sa carrière professionnelle.