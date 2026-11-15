Décès de Miguel Ángel Félix Gallardo, fondateur du cartel de Guadalajara

Miguel Ángel Félix Gallardo, surnommé le 'parrain de tous les parrains', est décédé à l'âge de 80 ans. L'ancien baron de la drogue était le fondateur historique du cartel de Guadalajara.

Miguel Ángel Félix Gallardo est décédé récemment à l'âge de 80 ans dans un hôpital mexicain, suite aux complications d'une pneumonie. Les autorités ont confirmé cette nouvelle, marquant la fin d'une ère sombre pour le crime organisé dans la région. L'ancien baron de la drogue, surnommé "le parrain de tous les parrains" (El Jefe de Jefes) et "The Godfather" (le parrain), a inspiré de nombreuses productions médiatiques, dont la série Netflix intitulée Narcos: Mexico.

Origines du Cartel de Guadalajara

Miguel Ángel Félix Gallardo a cofondé le cartel de Guadalajara à la fin des années 1970, aux côtés de plusieurs complices. Cette organisation est considérée comme la première grande structure criminelle puissante au Mexique. Son parcours dans l'illégalité a évolué parallèlement à sa carrière initiale au sein de la police d'État, puis de la police fédérale. Le cartel qu'il a créé a servi de modèle aux méthodes utilisées par la criminalité organisée mondiale actuelle.

Also read Belgique Italie 4-1 : Les Diables Rouges dominent et visent les quarts de Ligue des Nations

Réseau et Opérations Internationales

Le réseau de Miguel Ángel Félix Gallardo entretenait des liens directs avec des narcotrafiquants colombiens, notamment Pablo Escobar. Il a organisé l'acheminement de grandes quantités de cocaïne vers les États-Unis via de petits avions. Ce système permettait à la fois aux autorités mexicaines et au cartel de générer des profits considérables. Félix Gallardo a été arrêté en 1989 et condamné à 77 ans de prison. Il purgera 37 ans de cette peine pour trafic de stupéfiants et meurtre, avant de bénéficier de conditions de détention modifiées.

Advertisement

Derniers Jours et Surveiller Accrue

L'état de santé de l'ancien baron de la drogue s'était dégradé en 2022, selon les déclarations du président Andrés Manuel López Obrador qui indiquait qu'il était malade. Un juge avait envisagé de le placer en assignation à résidence, mais des problèmes techniques avec son bracelet électronique ont empêché cette mesure. Quelques jours avant son décès, il a perdu connaissance et a été transféré d'urgence à l'hôpital de Guadalajara en raison d'un manque d'oxygène. Il y était gardé par des agents lourdement armés jour et nuit.