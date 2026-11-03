Décès de Peter De Clercq : Le barbequeur belge et fondateur d'Elckerlijc s'est éteint

Peter De Clercq, barbequeur mondialement connu et cofondateur du Restaurant Elckerlijc, est décédé à l'âge de 56 ans. Les circonstances de son décès font l'objet d'une enquête par le parquet.

La communauté culinaire belge et internationale est en deuil après l'annonce du décès de Peter De Clercq. Ce grill chef reconnu et ancien champion du monde de barbecue est décédé à l'âge de 56 ans. La nouvelle a été confirmée officiellement par le Restaurant Elckerlijc, l'établissement qu'il a contribué à créer dans la commune de Maldegem.

Découverte inopinée et enquête en cours

Peter De Clercq était en vie jusqu'à récemment, avant d'être trouvé sans vie au sein de son domicile. Cette triste découverte a été rapportée par le journal Het Laatste Nieuws, soulignant le caractère soudain de la tragédie. À ce jour, la cause exacte de son décès demeure inconnue, car aucune autopsie ou résultat médical n'a été rendu public.

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Le parquet de l'arrondissement de Bruges, correspondant à la section West-Vlaanderen, a confirmé avoir été informé de la situation. Les autorités judiciaires ont indiqué que les circonstances précises entourant la mort de Peter De Clercq sont actuellement sous investigation. Aucune hypothèse criminelle n'a été exclue ou confirmée dans les premières déclarations officielles.

Un champion mondial et auteur reconnu

La carrière de Peter De Clercq a été marquée par des succès majeurs dans le domaine gastronomique. En 2003, il a remporté le titre de champion du monde de barbecue en représentant l'équipe belge. Cette compétition internationale s'est déroulée en Jamaïque, où son expertise technique et sa maîtrise des flammes ont été couronnées de succès.

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Au-delà de ses trophées, Peter De Clercq a partagé ses connaissances avec le grand public. Il a écrit plusieurs livres spécialisés dédiés aux techniques de barbecue et de grillage. Ces ouvrages ont consolidé sa réputation d'expert, lui valant également des apparitions régulières dans divers médias belges et internationaux.

Hommage posthume du Restaurant Elckerlijc

Le Restaurant Elckerlijc, situé à Maldegem, a publiquement rendu hommage à Peter De Clercq via ses réseaux sociaux. L'établissement souligne que le chef était non seulement un membre clé, mais aussi le cofondateur de la structure. Les fondateurs expriment leur profundo chagrin face à ce départ prématuré, décrivant la perte comme inattendue et laissant un vide important au sein de la communauté.

Il est important de noter que Peter De Clercq ne participait plus activement aux opérations du restaurant ces dernières années. Il s'était concentré sur ses projets personnels et ses écrits. Malgré cette distance professionnelle, le restaurant reconnaît qu'il reste une partie intégrante de l'histoire et de l'identité de leur établissement.

Héritage culturel et suites des événements

La nouvelle de ce décès touche particulièrement la région de Maldegem, où Peter De Clercq résidait et avait laissé une empreinte durable. Son statut de figure emblématique de la culture du barbecue en Belgique souligne l'impact de sa mort sur le tissu local. Les détails complets de l'enquête du parquet West-Vlaanderen seront communiqués ultérieurement.

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Ce décès marque la fin d'une ère pour la gastronomie flamande, privant le secteur d'un pionnier qui a su allier passion culinaire et reconnaissance mondiale. Ses livres et ses titres continueront d'influencer les générations futures de grill chefs. L'attention se porte désormais sur le respect de sa mémoire et la résolution des questions judiciaires en suspens.