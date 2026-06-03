Décès du chanteur Peabo Bryson, voix des duets Disney 'La Belle et la Bête' et 'Aladdin'

Peabo Bryson, chanteur de R&B américain célèbre pour ses duets sur les bandes originales Disney des années 1990, est mort à 75 ans. Il laisse un héritage musical marqué par des succès internationaux et des récompenses prestigieuses.

Peabo Bryson , le légendaire chanteur de R&B américain, est décédé à l'âge de 75 ans. Il était surtout connu du grand public pour ses duets emblématiques sur les bandes originales des classiques Disney des années 1990: 'La Belle et la Bête' (1991) et ' Aladdin ' (1992).

Originaire de Caroline du Sud, il avait débuté sa carrière musicale dans les années 1970 et était resté actif jusqu'aux années 2010. C'est toutefois sa contribution aux soundtracks Disney qui lui a valu une renommée internationale. Fin 1991, Céline Dion, alors en passe de percer aux États-Unis, a été choisie pour interpréter la ballade 'La Belle et la Bête' aux côtés de l'expérimenté Peabo Bryson.

Leur duet est devenu un succès immédiat, classé dans de nombreux pays, accompagné d'un clip vidéo féerique mêlant des extraits du film d'animation. Un an plus tard, Disney a de nouveau fait appel à lui pour 'Aladdin'. Il a chanté 'Un monde nouveau' en duo avec Regina Belle.

Cette ballade a également connu un succès planétaire et a été récompensée par un Golden Globe et un Oscar de la meilleure chanson originale, ainsi que trois Grammy Awards: meilleure chanson originale, meilleure performance pop d'un duo ou groupe avec chant, et chanson de l'année. Il s'agit du seul titre Disney à avoir remporté ce dernier prix. Peabo Bryson devait célébrer ses 50 ans de carrière par plusieurs concerts cette année.

Le week-end dernier, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral et est décédé hier soir entouré de ses proches, selon un communiqué de la famille.

'Pendant plus de cinq décennies, la voix extraordinaire de Peabo a formé la bande-son de certains des moments les plus précieux de la vie. Sa musique a guidé des générations à travers des célébrations joyeuses, de belles histoires d'amour et des moments durables de réconfort et d'inspiration. Il a créé un héritage qui vivra à jamais dans le cœur de ceux qui l'aimaient et des innombrables vies qu'il a touchées par sa musique', déclare la famille.

'Bien que nous soyons profondément attristés, nous trouvons du réconfort dans la connaissance de l'affection dont Peabo était l'objet et du nombre de vies qu'il a touchées par sa voix et son esprit généreux. Son héritage et sa musique perdureront pendant des générations.

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