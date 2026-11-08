Décès fatal d'un jeune homme lors de l'accident d'une nacelle Winterpret à Bruxelles

Un jeune homme est décédé après être tombé d'une nacelle Manitou sur la Baksteenkaai à Bruxelles lors de la montée en puissance de Winterpret. La police enquête sur les circonstances de cet accident mortel.

Un tragique accident s'est produit dans la nuit à Bruxelles, causant la mort d'un jeune homme. L'incident s'est déroulé sur la Baksteenkaai, située dans le centre de la capitale belge, au moment où les travaux de montée en puissance pour le festival d'été Winterpret étaient en cours. Le véhicule impliqué, une nacelle télescopique de la marque Manitou, appartenait aux équipements de chantier nécessaires à l'organisation du festival.

Détails de l'accident et intervention d'urgence

L'intervention des services d'urgence a été déclenchée aux alentours de 2 heures 50 du matin. La police a été alertée suite au signalement d'un accident impliquant un engin de levage avec des conséquences fatales. Sur les lieux, les premiers secours ont immédiatement évalué l'état du jeune homme, victime de la chute.

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Malgré la rapidité de l'intervention des équipes de secours, les médecins et techniciens ont malheureusement constaté que le jeune homme n'avait plus de signes de vie. Il a déclaré décédé sur place, sans qu'aucune tentative de réanimation ne puisse inverser le sort de la victime. La scène a été immédiatement sécurisée par les forces de l'ordre pour préserver l'intégrité des lieux.

Enquête policière et hypothèses sur la sécurisation

Les enquêteurs de la police judiciaire et un expert en traffic ont été dépêchés pour reconstituer les événements. L'identité exacte du défunt n'a pas encore été rendue publique. Linda Camarero-Verde, porte-parole de la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles, a confirmé que des détails supplémentaires seraient communiqués à une date ultérieure.

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Les investigations visent à déterminer comment le jeune homme a eu accès au véhicule. Il est suspecté que le dispositif de verrouillage de la nacelle Manitou ait été désactivé ou contourné. Les premières indications suggèrent que le défunt se trouvait sur l'engin avec un groupe d'amis qui auraient réussi à déverrouiller le système de sécurité.

Le parquet de Bruxelles a été informé de la survenance du drame et a ordonné la réalisation d'actions d'enquête complémentaires. Cette procédure vise à clarifier les responsabilités potentielles et à comprendre les défaillances techniques ou humaines qui ont conduit à cette situation critique. Une périmètre de sécurité reste en place autour de la zone des travaux.

Réactions des organisateurs et soutien aux familles

Brussels Major Events, l'entité responsable de l'organisation du festival Winterpret, a exprimé sa profonde tristesse face à cet événement. Fabienne Vankoninxloo, la directrice de la communication de l'entreprise, a déclaré que l'organisation attendait les conclusions de l'enquête officielle avec sérieux et respect.

La société a assuré offrir un soutien complet à la famille du défendant pendant cette période douloureuse. Elle a également souligné l'importance de la sécurité sur les chantiers de construction et d'installation. Des mesures supplémentaires sont susceptibles d'être examinées en fonction des résultats de l'enquête policière et des rapports d'expertise.

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La famille de la victime est actuellement accompagnée par le Service d'Accompagnement des Victimes de la Police. Ce dispositif spécial vise à apporter une aide juridique et psychologique aux proches endeuillés. Les autorités locales restent mobilisées pour garantir que toutes les procédures légales soient respectées dans le cadre de cette enquête en cours.