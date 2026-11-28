La WWE annonce le décès du catcheur australien Bronson Reed, 38 ans, suite à des complications médicales. L'organisations rend hommage à ce champion de la NXT et vainqueur du Battle Royal.

La World Wrestling Entertainment ( WWE) a confirmé la disparition de l'une de ses figures majeures, le catcheur australien Bronson Reed. L'organisation a annoncé vendredi que Jermaine Haley, connu sous le ring name Bronson Reed, est décédé à l'âge de 38 ans. Cette nouvelle tragique survient quelques semaines après sa dernière apparition en ring.

Contexte de la mort de Bronson Reed

Le décès de Bronson Reed est intervenu après une série de complications médicales, dont les détails exacts n'ont pas été divulgués publiquement. La WWE s'est dite profondément attristée par cette annonce faite plus tôt dans la journée. Le catcheur était toujours en activité au sein de l'organiser américaine, ce qui rend cette nouvelle particulièrement sidérante pour les fans et les professionnels du secteur.

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Dernières apparitions et rivalités

Bronson Reed effectuait sa dernière prestation notable lors de l'événement Crown Jewel. Cet affrontement majeur s'est déroulé à Riyad, en Arabie saoudite. Sur ce ring, il avait affronté le lutteur nigérian Oba Femi. Cet engagement spectaculaire a eu lieu peu de temps avant son décès, soulignant la brutalité et l'imprévisibilité du monde du catch professionnel.

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Parcours et accomplissements sportifs

Né à Adélaïde en Australie, Bronson Reed a intégré l'effectif de la WWE en 2019. Il s'est rapidement imposé comme une "force de la nature", distingué par une agilité surprenante pour un lutteur de sa corpulence. Ses performances sur le ring ont conduit à la conquête du titre de champion de la NXT. Cette division nord-américaine de la WWE a servi de tremplin à sa carrière internationale.

Hommages et reconnaissance posthume

La WWE a également souligné la victoire de Bronson Reed lors de l'édition 2024 du André the Giant Memorial Battle Royal. Ce trophée célèbre la mémoire du Français André le Géant, première icône intronisée au Hall of Fame. L'organisation a rendu hommage à sa personnalité, le décrivant comme un père de famille dévoué et un collègue très apprécié, au-delà de son image publique.