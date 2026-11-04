Décès tragique de Rachel Apa au marathon de New York

Rachel Apa, 24 ans, meurt lors du marathon de New York. Son père et l'organisation rendent hommage à cette athlète qui courait pour la Fondation Parkinson.

Le marathon de New York a été marqué par une tragédie ce week-end lorsque Rachel Apa, une Américaine de vingt-quatre ans, est décédée après s'être effondrée à quelques mètres de la ligne d'arrivée. La jeune femme participait à son premier marathon dans Central Park lorsqu'elle a subi un malaise soudain à environ quatre kilomètres de la fin de l'épreuve.

Détails de l'effondrement fatal

Les secours ont immédiatement alertés après avoir vu Rachel Apa tomber au sol. Deux spectateurs présents sur le parcours ont tenté de la réanimer sur place avant que les ambulances ne prennent le relais pour la transférer en urgence à l'hôpital. Malgré les efforts désespérés des médecins qui ont tenté de sauver sa vie, elle n'a pas pu être sauvée et est morte peu après son arrivée aux soins intensifs.

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Hommage à son grand-père atteint de Parkinson

Rachel Apa était une ancienne joueuse de hockey sur glace qui avait choisi de participer à cette épreuve d'endurance pour honorer la mémoire de son grand-père, emporté par la maladie de Parkinson. Elle courait spécifiquement pour récolter des fonds afin de soutenir la Fondation Parkinson. Son objectif initial était ambitieux mais clair : collecter quatre mille dollars pour cette cause noble.

Sa participation était aussi un signe de sa forme physique exceptionnelle. Selon les témoignages recueillis par les médias locaux, elle était connue pour être en excellente condition physique, pleine d'énergie tant à l'école que dans le sport ou toute autre activité quotidienne. Cet effondrement inattendu choque profondément ceux qui la connaissaient bien.

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Réactions bouleversées et soutien financier massif

Son père, bouleversé par cette perte précoce, a confié aux journalistes qu'il était inimaginable de perdre une fille aussi dynamique et en bonne santé. Il a déclaré qu'ils devaient aller de l'avant malgré la douleur immense ressentie par la famille. Cette déclaration souligne l'impact dévastateur de cet événement sur les proches de la victime.

L'organisation du marathon, New York Road Runners, a également exprimé sa profonde tristesse suite à ce drame. Ils ont adressé leurs condoléances sincères à la famille d'Apa ainsi qu'à ses nombreux amis et supporters. L'institution reconnaît la gravité de cet incident et soutient les démarches en cours.

Depuis le décès de Rachel Apa, les dons continuent d'affluer massivement sur la cagnotte dédiée à la Fondation Parkinson. Le montant collecté dépasse désormais les vingt-sept mille dollars, soit bien au-delà de l'objectif initial fixé par la jeune femme. Ce soutien inédit témoigne de l'admiration et de la sympathie du public envers son histoire.