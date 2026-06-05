Découverte d'un corps dans le Gers : le principal suspect visé par plusieurs plaintes pour viol

La découverte d'un corps dans un silo désaffecté du Gers relance le débat sur le suivi judiciaire du principal suspect, déjà visé par plusieurs plaintes pour viol. L'autopsie est en cours pour déterminer les causes du décès.

Un corps a été retrouvé ce jeudi dans un silo agricole désaffecté près du village de Puycasquier dans le Gers . Une autopsie a été ordonnée par la juge d'instruction afin d'identifier formellement le corps et de déterminer les causes du décès.

Les médecins légistes n'ont pas encore pu indiquer les causes de la mort. L'enquête se poursuit et met en lumière le suivi judiciaire du principal suspect, un père de famille de 41 ans placé en détention et qui jusqu'ici a gardé le silence. Le président Emmanuel Macron a dénoncé ce vendredi des dysfonctionnements dans le système judiciaire. L'enquête a révélé que le principal suspect était déjà visé par trois procédures judiciaires avant la disparition de Lyhanna.

Il s'agit notamment d'une plainte datant de 2022 pour viol sur mineure de 15 ans, classée sans suite en 2024, ainsi que d'une autre plainte pour viol déposée en août 2025 pour laquelle le suspect n'avait pas encore été entendu. Une troisième plainte pour viol sur mineur a été déposée mercredi, selon la procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer





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