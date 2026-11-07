Découverte de la météorite martienne Teghaza 001 : 4,1 milliards d'ans de preuves

La météorite Teghaza 001, trouvée dans le Sahara en 2022, contient des zircons datant de 4,1 milliards d'années, prouvant la présence d'eau sur Mars dès ses premiers jours.

Un échantillon rocheux de la planète rouge a été identifié comme étant extrêmement ancien. La météorite Teghaza 001 possède un âge estimé à 4,1 milliards d'années. Cette découverte est la plus significative réalisée sur des débris martiens ramenés sur notre planète.

Ce spécimen a été repéré en 2022 dans le désert du Sahara. Il est considéré comme l'un des vestiges martiens les plus vieux jamais retrouvés sur Terre. Son ancienneté permet aux scientifiques d'obtenir des informations directes sur la période primitive de Mars.

Also read Un colis suspect dans une église à Anvers, le parquet fédéral piste un motif terroriste

Les géologues déduisent de l'analyse chimique du météorite que de l'eau existait à la surface de la planète rouge à ses débuts. Cette présence liquide est un élément clé pour comprendre l'évolution climatique initiale de Mars. Les données confirment des conditions différentes de celles observées aujourd'hui.

Origine magmatique et voyage interplanétaire

La météorite s'est formée à partir de magma liquide provenant du manteau martien. Ce liquide géologique s'est ensuite solidifié pour intégrer la croûte externe de Mars. Une collision violente avec un astéroïde ou une comète a ensuite éjecté cette roche dans l'espace.

Le fragment a orbité autour du soleil pendant plusieurs millions d'années. La gravité terrestre l'a finalement capturé pour qu'il pénètre dans notre atmosphère. L'année exacte de l'impact initial sur Mars reste inconnue des chercheurs.

Advertisement

L'identification précise de la date d'arrivée sur notre planète n'est pas non plus établie. Le trajet spatial a duré une très longue période géologique. Ce voyage cosmique a permis la conservation intacte de la structure interne du rocher.

Identification scientifique et composition chimique unique

Yang Liu, scientifique planétaire au JPL de la NASA à Pasadena, Californie, commente cette trouvaille. Il explique que cette météorite rare offre une chance unique d'étudier la croûte et le manteau de Mars.

Le nom Teghaza 001 rend hommage à une saline située au Mali. C'est dans cette zone que le fragment a été découvert en 2022. Il est composé de huit pièces distinctes pesant ensemble 798,5 grammes.

Le plus gros morceau pèse 442 grammes et constitue une part majeure de l'ensemble. Sa couleur rose distinctive contraste avec la majorité des autres météorites martiennes connues.

La composition chimique de la pierre diffère significativement des échantillons précédents. Ces différences permettent aux experts de tracer l'origine géographique précise du matériau. Elles révèlent une histoire géologique complexe et isolée.

Datation par zircons et preuves d'eau ancienne

Une première inspection classait ce spécimen comme un shergottite. Ce type de roche martienne mesure généralement moins de 600 millions d'années. Une analyse approfondie a toutefois révélé la présence de zircons dans la pierre.

Advertisement

Ces microcristaux se forment lors du refroidissement du magma en fusion. Ils servent d'outils de datation radiométrique extrêmement précis pour les chercheurs. La mesure de ces minéraux confirme l'âge minimum de 4,1 milliards d'années.

Cette antiquité place la formation de la roche dans les 400 premiers millions d'années de Mars. Les scientifiques ont aussi trouvé des signes d'interaction avec l'eau dans la croûte. Cette eau a influencé la composition chimique il y a au moins 4,1 milliards d'années.

Localisation possible et avenir de la recherche

Les données spectrales sont comparées aux archives des missions spatiales martiennes passées. Cette méthode permet de restreindre les lieux de provenance de la météorite sur la planète rouge.

Treize sites potentiels ont été identifiés dans les hauts plateaux austraux de Mars. Cette région représente un secteur géographique spécifique et restreint pour l'origine du fragment.

Cette restriction aide à cibler les futures campagnes d'exploration orbitale. Elle offre un contexte précis pour étudier l'histoire hydrologique de cette zone. Les résultats ouvrent de nouvelles perspectives sur la habitabilité primitive de Mars.

La période d'étude correspond à l'émergence de la vie sur la Terre. Cette coïncidence temporelle renforce l'intérêt scientifique majeur de l'échantillon. Les comparaisons interplanétaires s'en trouvent grandement enrichies.

Les conclusions de cette recherche modifient notre compréhension des débuts martiens. Elles suggèrent une atmosphère plus épaisse et humide à cette époque lointaine. La météorite Teghaza 001 reste donc un trésor géologique inestimable.