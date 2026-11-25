Yves Goldstein guide la presse à travers l'ancien garage transformé en Musée Canal. Une visite exclusive révélant les choix architecturaux et les nouvelles fonctions du site bruxellois.

Yves Goldstein, capitaine du navire jusqu'au 30 novembre, accueille les journalistes pour la découverte officielle du site. Il initie la visite avec une enthousiasme contagion, s'attardant sur chaque détail architectural et fonctionnel du bâtiment. L'objectif affiché est de créer un espace où le smartphone reste discrètement dans la poche, privilégiant le contact humain et l'expérience physique.

Choix architecturaux respectant l'histoire

Les fléchages directionnels sur les murs sont peints pour respecter le caractère authentique de l'immeuble historique. Les architectes ont fait le pari audacieux de conserver autant que possible la structure originale du garage, construit entre 1933 et 1935. Les châssis des fenêtres d'origine ont été envoyés en usine pour être désamiantés et restaurés, assurant ainsi une nouvelle vie à ce patrimoine industriel.

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Le projet intègre également une innovation technologique majeure pour les vitrages. Un verre révolutionnaire offre l'efficacité énergétique d'un triple vitrage tout en conservant la transparence d'un simple vitrage. Cette solution technique permet de maintenir la porosité visuelle entre le musée et la ville, sans compromettre l'isolation thermique ni l'esthétique historique des façades.

Intégration urbaine et fonctions culturelles

La vue depuis le premier étage, à côté de la plaine de jeux, offre un panorama direct sur le trafic du quai de Willebroeck. Les architectes ont conçu les rampes qui permettaient aux véhicules comme les DS et les 2 CV d'grimper vers les ateliers comme des espaces publics accessibles. Cette conception invite les visiteurs à arpenter les anciennes infrastructures industrielles comme s'ils traversaient un parc urbain.

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L'idée directrice de la plaine de jeux et de la boulangerie située un étage plus bas est de faire de Kanal une partie vivante et intégrée du quartier. Les concepteurs espèrent que les habitants des environs s'approprieront ces espaces par leur présence régulière, pour ensuite être incités à découvrir les lieux d'exposition. Cette stratégie vise à transformer le musée en un pôle de vie locale plutôt qu'en une destination isolée.

Bibliothèque et restauration gastronomique

La bibliothèque du site est également accessible gratuitement, offrant un espace calme idéal pour les étudiants ou toute personne souhaitant se réfugier pendant les périodes de blocus. Une salle voisine propose une grande tente pour ceux qui recherchent une intimité encore plus prononcée, permettant une isolation sonore et visuelle totale. Cet espace silencieux complète l'offre culturelle du musée par un lieu dédié à la concentration et à l'étude.

Le restaurant gastronomique et végétarien s'appelle Jeanne, en hommage au film Jeanne Dielman de Chantal Ackerman. Le nom fait référence à l'œuvre majeure de la réalisatrice belge, rappelant que la culture cinématographique bruxelloise est plus diverse que les clichés sur Annie Cordy. Le comptoir du restaurant pourrait également être une œuvre d'art contemporain en soi, ajoutant une couche supplémentaire de signification artistique à la restauration.

Symbolisme et boutique officielle

Banu Cennetoglu présente une installation hautement symbolique composée de 30 ballons contenant les lettres des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Une fois dégonflés, ces ballons seront stockés dans des caisses aux réserves du Musée, transformant l'œuvre éphémère en archive permanente. Cette démarche renforce le positionnement du Musée Canal comme un lieu de réflexion sur les droits fondamentaux et la société.

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La boutique officielle, située dans les entrailles du paquebot, proposera bientôt une gamme de produits variée incluant céramique, bijoux, vêtements et lampes. Des produits cadeaux comme les bougies et les savons compléteront l'offre, ainsi que la gamme Kanal réalisée par des stylistes belges. Les collections pour enfants et des objets réversibles comme le tote bag permettent aux visiteurs de s'habiller entièrement aux couleurs du musée.

Le toit-terrasse, point culminant du projet

Le toit-terrasse est considéré comme la partie la plus intéressante du bâtiment, car il est recouvert aux deux tiers par une canopée protectrice. Cette couverture rend l'espace utilisable 365 jours par an, qu'il pleuve, neige ou grêle, assurant une accessibilité constante aux visiteurs. La canopée crée un microclimat favorable tout en protégeant l'infrastructure sous-jacente des intempéries.

À hauteur de la ville et non au-dessus, ce point de vue offre une perspective unique sur l'ensemble de Bruxelles. Contrairement à des points de vue surélevés comme Brucity qui dominent uniquement l'hypercentre, cette terrasse permet d'apprécier la ville jusqu'à Molenbeek et la Basilique. Cette immersion horizontale dans le paysage urbain distingue le Musée Canal des autres attractions touristiques de la capitale belge.