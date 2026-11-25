Le crâne d'enfant néandertalien découvert à Engis en 1829 par des chercheurs belges précède de trente ans la découverte allemande. Découvrez l'histoire de ce fossile exceptionnel de l'ULiège et sa conservation.

Le crâne d'enfant néandertal ien découvert à Engis en 1829, situé entre Huy et Liège, aurait pu donner son nom à toute une espèce humaine si sa nature avait été comprise immédiatement. Ce fossile wallon, détecté près de trente ans avant les excavations dans la vallée du Néander en Allemagne, représente une anomalie majeure dans l'histoire des sciences préhistoriques et de la paléontologie.

Un fossile unique conservé à l'ULiège

Valentin Fischer, professeur de paléontologie à l'Université de Liège et curateur de cette pièce majeure, a expliqué sur RTL Info que ce crâne constitue une rarité absolue. Contrairement aux os longs ou aux dents isolées généralement exhumés, ce crâne d'enfant néandertalien intact offre une visibilité directe sur l'anatomie de l'espèce. La Wallonie, grâce à une géologie favorable et à une longue présence humaine, abrite de nombreux traces préhistoriques, dont Engis occupe la place centrale.

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Redécouverte scientifique et réidentification

Les scientifiques de l'époque en 1829 n'avaient pas les cadres conceptuels pour interpréter correctement ce crâne d'enfant. La reconnaissance de l'existence de multiples types d'êtres humains était alors difficile à admettre pour la communauté académique. Il a fallu attendre la découverte dans la vallée du Néander pour que le fossile belge soit réexaminé et formellement identifié comme appartenant à un Néandertalien.

Impact sur la dénomination scientifique

Si l'importance de la trouvaille d'Engis avait été saisie en 1829, le nom d'homme d'Engis aurait probablement remplacé celui d'homme de Néandertal dans le vocabulaire scientifique international. Cette opportunité manquée souligne l'importance de la datation précise et de la reconnaissance immédiate des découvertes majeures. Valentin Fischer rappelle que cette découverte précède celle de l'Allemagne d'environ trente ans.

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Mise en valeur par le Préhistomuseum

Actuellement conservé dans un coffre-fort à l'Université de Liège, le crâne original reste utile aux chercheurs mais inaccessible au grand public. Toutefois, Valentin Fischer et le Préhistomuseum ont remporté la Tombola du Patrimoine avec l'objectif affiché de sortir ce fossile exceptionnel de sa réserve. La priorité est désormais de présenter ce trésor préhistorique à toute la population.

Préservation du patrimoine wallon

Cette initiative permet de redonner accès à une pièce maîtresse du patrimoine archéologique de la région. La collaboration entre les universitaires et les musées vise à transformer cette découverte isolée en une exposition nationale. L'objectif est de montrer aux générations futures l'ampleur de l'histoire humaine en Belgique, au-delà des simples récits académiques.