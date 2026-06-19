Découverte exceptionnelle d'un manuscrit de Mozart à la Bibliothèque nationale de France

Un cahier de 44 pages de musique manuscrite de Wolfgang Amadeus Mozart a été découvert à la Bibliothèque nationale de France. Destiné aux leçons de composition d'une élève noble, ce manuscrit révèle une facette méconnue du génie.

À la Bibliothèque nationale de France à Paris, une découverte exceptionnelle a été faite : un cahier de 44 pages de musique manuscrite de Wolfgang Amadeus Mozart .

Destiné à servir de matériel pédagogique pour une noble élève française qui jouait de la harpe. Le 2 février de cette année, François-Pierre Goy, conservateur des collections anciennes de musique à la BnF, examine un recueil de musique manuscrite, sans nom ni titre, datant de la fin du XVIIIe siècle. Il soupçonne la main de Mozart et fait appel à une collègue spécialiste de Mozart, qui confirme l'hypothèse. Le manuscrit est alors envoyé à Salzbourg, la ville natale de Mozart.

Le directeur de la bibliothèque du Mozarteum de Salzbourg confirme qu'il s'agit bien de Mozart





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