Découvertes archéologiques à Liège, nouvelles règles européennes pour le miel, extension de l'AMP en Polynésie, spiritueux belge primé et manuscrits de Mozart retrouvés

Récapitulatif de plusieurs actualités : découverte d'une église médiévale à Liège, renforcement des règles d'étiquetage du miel en Europe, extension de la zone marine protégée en Polynésie française, distinction internationale pour un spiritueux wallon et redécouverte de carnets de Mozart.

La Province de Liège a annoncé, avec l'Agence wallonne du Patrimoine , la découverte des vestiges d'une église datant d'environ l'an 1000 sur le site de la caserne Saint-Laurent, à Liège .

Cette découverte a été faite lors de travaux de géothermie destinés à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Les vestiges ont été retrouvés sous les ruines d'une ancienne abbaye, déjà mises au jour dans les années 1960. Selon les spécialistes, cette église est antérieure à l'installation des moines bénédictins sur le site, ce qui en fait un témoignage précieux des origines et de l'évolution historique de cet ensemble patrimonial exceptionnel.

L'ancien site militaire a été acquis par la Province en 2021 pour y regrouper plusieurs de ses services. À partir du 14 juin, les consommateurs européens bénéficieront d'une information plus détaillée sur l'origine du miel qu'ils achètent, suite à une initiative de l'Union européenne visant à améliorer la transparence alimentaire et à lutter contre les pratiques trompeuses.

Les nouvelles règles d'étiquetage imposent désormais l'indication claire du ou des pays où le miel a été récolté, mettant fin aux mentions vagues comme "mélange de miels originaires et non originaires de l'Union européenne". En Belgique, cette mesure est soutenue par une campagne qui vise à valoriser la production européenne et à aider les consommateurs dans leurs choix. La Polynésie française a annoncé le renforcement de la protection de la plus grande aire marine protégée (AMP) du monde.

Son président, Moetai Brotherson, a souligné l'importance de cette démarche pour les peuples océaniens et exprimé l'espoir qu'elle serve d'exemple à d'autres nations. Depuis 2025, l'intégralité de la zone économique exclusive (ZEE) de la Polynésie, soit 4,8 millions de km², est classée en AMP. Jusqu'à présent, 1,1 million de km² bénéficiaient déjà du niveau de protection le plus strict (catégories 1 et 2). Grâce à cette extension, ces zones "no-take" atteindront 1,6 million de km², limitant fortement les activités humaines.

La Grande Liqueur Noblesse, produite à Waremme par l'entreprise Noblesse (au sein de l'entreprise de travail adapté Jean Gielen), a remporté un prix dans un prestigieux concours international de spiritueux à Londres. Ce n'est pas le premier succès de la société, qui a déjà été récompensée pour son "Pastis Ardent", un spiritueux liégeois.

Enfin, une découverte majeure en musicologie a été réalisée : le musicologue Timo Jouko Herrmann a retrouvé quatre carnets de notes originaux de Wolfgang Amadeus Mozart, mentionnés dans son testament et destinés au prince Joseph von Dietrichstein. Ces manuscrits contiennent 149 œuvres, dont plusieurs jusque-là inconnues des chercheurs, offrant un nouvel éclairage sur l'œuvre de Mozart et constitutant une avancée majeure pour la recherche.

La combinaison de ces actualités, allant de l'archéologie locale à la protection marine mondiale, en passant par la réglementation européenne et les découvertes musicales, illustre la diversité des enjeux patrimoniaux, environnementaux et culturels





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