Découvrez les secrets et l'ambiance du Festival de la coupe mulet

Retrouvez les anecdotes et les activités déjantées qui agrémentent ce festival dédié aux mulets. Découvrez comment être un participant en quête de liberté d'esprit et de l'ouverture d'esprit. Ne manquez pas l'ambiance inspirante du camp-site le temps d'une après-midi !

Nous racontent quelques créateurs... En franchissant les 'portes' du festival, chacun reçoit son coup de peigne trempé dans l'eau. Adepte du mulet depuis un an, il ne démord plus.

Entre mulets, on se reconnaît, ça crée une forme de proximité. On se dit bonjour dans la rue, parfois on me félicite, même, sur mon mulet. On me dit 'beau mulet'. Ça fait plaisir.

Avant, que j'aie n'importe quelle coiffure, on ne me disait jamais rien... Aux tables, mulets authentiques côtoient de faux perruqués... Moi, le mulet, ça me rappelle les années 80. Tellement d'acteurs avaient cette coupe de cheveux...

Au diable les complexes, l'Abbaye des Rocs a les allures d'une vaste 'safe place' où 'chaque fait fait fait ce qu'il lui plait'. Le secret : un mulet déjà bien assumé, pas un débutant





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