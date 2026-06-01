Dégâts dans l'administration communale : Sébastien Herbiet fait le point

L'échevin des travaux, Sébastien Herbiet, fait le point sur l'ampleur des dégâts subis par l'administration communale après les inondations. Il explique les mesures prises pour limiter l'impact et les perspectives de retour à la normale.

L'échevin des travaux, Sébastien Herbiet , fait le point sur l'ampleur des dégâts et les perspectives de retour à la normale. L' administration communale a subi des dégâts .

Le rez-de-chaussée du service population et également tout ce qui est partie sanitaire et chaufferie du service travaux ont été inondés. Une entreprise de nettoyage privée a dû être appelée en renfort. On a dû engager une entreprise externe pour aider les services communaux à nettoyer les bâtiments, nettoyer la boue, pour que les services soient opérationnels le plus rapidement possible. On l'espère.

On regarde au niveau serveur, programme informatique, état des ordinateurs. On met tout en œuvre pour limiter l'impact dans le temps. Pour le reste des services, le nettoyage et la constatation des dégâts prendront encore plusieurs jours. Au-delà de l'administration, trois ou quatre zones de la commune sont également touchées.

Ici autour de l'administration communale, sur Villers-le-Temple, le petit hameau de la Forge a été fortement impacté, et également des endroits ponctuels, rue de Favence, rue Sur Haies, des endroits situés dans des cuvettes à proximité de grandes cultures, notamment la culture de la pomme de terre qui cause de nombreux dégâts à chaque épisode orageux. On n'a pas encore suffisamment de recul pour vous donner des informations chiffrées





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