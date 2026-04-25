Dégradation de la note financière de la Belgique par S&P et Moody’s : Quelles conséquences ?

L'agence Standard & Poor's a dégradé la note de crédit de la Belgique, rejoignant Moody's. Cette décision aura des répercussions sur les finances publiques, les taux d'intérêt et le pouvoir d'achat des citoyens. Analyse des implications et des mesures possibles.

L’agence de notation Standard & Poor’s ( S&P ) a annoncé ce vendredi une dégradation de la note financière de la Belgique , la faisant passer de AA à AA- avec une perspective stable.

Cette décision intervient après une dégradation similaire de la part de l’agence Moody’s la semaine précédente, qui avait abaissé la note belge de Aa3 à A1. Ces évaluations, bien que pouvant sembler abstraites, ont des conséquences concrètes et significatives pour l’économie du pays et ses citoyens. La note de crédit d’un pays est un indicateur clé de sa capacité à honorer ses dettes.

Plus le niveau d’endettement public est élevé, plus le risque de défaut de paiement augmente, ce qui se traduit par une dégradation de la note attribuée par les agences de notation. La Belgique, comme de nombreux autres pays, est confrontée à des défis importants en matière de finances publiques, notamment en raison de l’augmentation de la dette accumulée au fil des années et des pressions économiques actuelles.

Selon Philippe Ledent, économiste chez ING, une mauvaise note de crédit oblige un État à adopter des mesures de stabilisation de sa dette. Il souligne qu’il n’existe pas de solution miracle et que la stabilisation ou le ralentissement de la progression de l’endettement passe par des finances publiques plus saines, alignées sur les recettes de l’État. Cela implique inévitablement des choix difficiles et des mesures potentiellement impopulaires.

Ces mesures pourraient inclure de nouvelles taxes, une réduction des aides aux entreprises, ou encore une diminution des investissements dans les secteurs publics tels que la santé, l’éducation ou les infrastructures. Le gouvernement belge devra donc prendre des décisions stratégiques pour maîtriser ses dépenses et augmenter ses revenus, afin de rassurer les marchés financiers et de préserver sa crédibilité.

La charge de la dette belge, déjà importante, risque de s’alourdir en raison de cette dégradation, ce qui pourrait entraîner un cercle vicieux de mesures d’austérité et de ralentissement économique. Il est crucial que le gouvernement trouve un équilibre entre la nécessité de réduire la dette et la volonté de soutenir la croissance économique et le bien-être social. Les conséquences de ces dégradations de notes de crédit ne se limitent pas aux finances publiques.

Elles se répercutent également directement sur les citoyens. Comme l’explique Philippe Ledent, lorsque l’État belge emprunte de l’argent, il doit payer une prime de risque plus élevée, ce qui se traduit par des taux d’intérêt plus élevés. Ces taux d’intérêt plus élevés augmentent la charge d’intérêt à payer, et cette charge est finalement supportée par les citoyens, que ce soit par le biais d’impôts plus élevés ou de réductions de services publics.

De plus, Koen De Leus, économiste en chef chez BNP Paribas Fortis, souligne que ces dégradations affecteront également les taux d’intérêt proposés par les banques pour les prêts aux particuliers. Les taux d’intérêt pour les prêts hypothécaires augmenteront, rendant l’accès à la propriété plus difficile pour de nombreux citoyens.

En conséquence, de moins en moins de personnes pourront se permettre d’acheter une maison, ce qui aura un impact négatif sur le marché immobilier et sur la capacité des familles à se constituer un patrimoine. Bien que l’augmentation des taux d’intérêt ne soit pas prévue pour être excessive, les experts rappellent que ces nouvelles notes de crédit sont parmi les moins bonnes enregistrées au cours des 15 dernières années.

Cependant, ils soulignent également que ces notes restent de qualité relativement bonne et que l’impact sur le portefeuille des citoyens devrait donc rester limité. Il est donc essentiel que les citoyens comprennent l’importance de prendre des mesures aujourd’hui pour stabiliser la dette publique et éviter des conséquences plus graves à l’avenir. Source : reportage d’Océane Vermeiren et Lucie Jassogne





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