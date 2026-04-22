Delhaize lanceert betaalde klantenkaart met kortingen op gezonde producten en huismerken

Delhaize introduceert een nieuw abonnement, SuperPlus Families, voor 12 euro per jaar, dat klanten 10% korting biedt op gezonde producten (Nutri-Score A en B) en op aankopen van 3 of meer huismerkproducten. Dit is een unicum in België en een strategische zet om gezinnen aan te trekken en de klantenloyaliteit te verhogen. Colruyt reageert door de SuperPlus-prijzen mee te nemen in hun Rode Prijzen systeem.

Delhaize lanceert een nieuw abonnement, SuperPlus Families, dat klanten voor 12 euro per jaar toegang geeft tot voortdurende kortingen. Dit abonnement biedt een permanente reductie van 10% op gezonde producten , gedefinieerd als die met een Nutri-Score A of B, en op aankopen van ten minste drie artikelen van het huismerk.

Deze stap is uniek in de Belgische supermarktsector, aangezien het de eerste keer is dat een grote keten een betaalde klantenkaart introduceert. De strategie achter deze zet is om klanten te binden en de waarde van het lidmaatschap te verhogen, gebaseerd op het principe dat betaalde loyaliteitsprogramma's vaak intensiever worden gebruikt.

Professor Gino Van Ossel van Vlerick Business School benadrukt dat de jaarlijkse kost van 12 euro snel kan worden terugverdiend door de kortingen, en dat het systeem een psychologisch effect kan hebben, waardoor klanten de kaart vaker gebruiken. Delhaize lijkt hiermee ook te willen investeren in het versterken van haar klantencommunity, hoewel de impact op de algehele klantenloyaliteit wellicht beperkt zal zijn, aangezien veel consumenten meerdere supermarktketens bezoeken.

De focus ligt duidelijk op gezinnen, een segment waar Delhaize naar verwachting meer groei kan realiseren. Eerdere initiatieven, zoals het vergelijken van kassatickets met concurrenten als Lidl en Carrefour, waren al gericht op het verbeteren van het prijsimago van Delhaize en het aantrekken van prijsbewuste gezinnen. De introductie van bulk-aanbiedingen en promoties zoals '2+2' zijn hier voorbeelden van. Hoewel de strategie minder aantrekkelijk kan zijn voor alleenstaanden, ziet Delhaize hier een potentieel voor groei.

De vraag rijst of deze nieuwe aanpak op termijn niet ten koste zal gaan van de reguliere marges. Van Ossel suggereert dat Delhaize mogelijk haar reguliere prijzen iets zal verhogen om de kortingen te compenseren, maar dat dit wordt gecompenseerd door hogere operationele kosten, zoals de kosten voor mooiere winkels, een breder assortiment en een lagere productrotatie. De verzelfstandiging van winkels heeft ook invloed op de kostenstructuur, waarbij een deel van de personeelskosten is verschoven naar de zelfstandige ondernemers.

De reactie van de concurrentie liet niet lang op zich wachten: Colruyt heeft aangekondigd dat het nu ook de SuperPlus-prijzen van Delhaize zal meenemen in haar systeem van Rode Prijzen, wat een verdere escalatie van de concurrentiestrijd in de Belgische supermarktsector markeert. Deze ontwikkeling toont aan dat Delhaize met haar nieuwe klantenkaart een zenuw heeft blootgelegd bij de concurrentie en een nieuwe dynamiek in de markt heeft gecreëerd.

Het is een strategische zet die niet alleen gericht is op het aantrekken en behouden van klanten, maar ook op het positioneren van Delhaize als een aantrekkelijke optie voor prijsbewuste gezinnen. De komende maanden zullen uitwijzen hoe succesvol deze strategie zal zijn en welke impact het zal hebben op de marktpositie van Delhaize en haar concurrenten. De focus op gezonde producten en huismerken is een interessante benadering, die inspeelt op de groeiende vraag naar duurzaamheid en betaalbaarheid.

Het is een duidelijke boodschap aan de consument dat Delhaize waarde hecht aan zowel de gezondheid van haar klanten als hun portemonnee. De betaalde klantenkaart is een risico, maar ook een kans. Het kan Delhaize helpen om een loyale klantenbasis op te bouwen en haar concurrentiepositie te versterken, maar het vereist ook een continue investering in waarde en service om de klanten te blijven overtuigen van de voordelen van het lidmaatschap.

De reactie van Colruyt laat zien dat de concurrentie de zet van Delhaize serieus neemt en bereid is om te reageren. Dit zal leiden tot een intensievere concurrentiestrijd en uiteindelijk ten goede komen aan de consument, die kan profiteren van lagere prijzen en meer aanbiedingen





