La capitale indienne est plongée depuis mercredi dans un brouillard toxique, les niveaux de PM2,5 atteignant 461 µg/m³, bien au-delà du seuil recommandé. Les mesures antipollution semblent inefficaces alors que Diwali approche.

Depuis mercredi matin, la capitale de l'Inde, Delhi, s'affronte à un épais brouillard toxique dont la concentration de particules fines dépasse de 30 fois le seuil journalier recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Les autorités locales ont déjà mis en place des mesures anti-pollution trois jours avant l'explosion de ce fléau, mais l'impact reste limité.

Les mesures de lutte contre le smog et leurs limites

À compter du 1er novembre, Delhi a interdit l'accès aux véhicules les plus polluants et suspendu les travaux de construction, dans l'espoir de réduire la pollution hivernale. Cependant, le Ministere de l'Environnement indique que les véhicules ne représentent que 23 % de la pollution hivernale, tandis que 20 % provient du brûlage de matières organiques. Les restrictions n'ont donc pas suffi à éloigner complètement la culpabilité du noir monceau qui plane sur la ville et son agglomération de 30 millions d'habitants.

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L'effet de confinement de l'hiver, où les températures plus fraîches retiennent les polluants près du sol, ne peut être contourné par ces mesures. En conséquence, depuis mercredi, les valeurs de PM2,5 (particules fines pouvant pénétrer dans le sang) ont atteint 461 µg/m³ dans certains quartiers, un niveau qui déclenche le dialogue avec la société suisse IQAir, qui surveille la qualité de l'air à Delhi.

Diwali et la menace supplémentaire de la pollution

La fête hindoue des lumières, Diwali, approche à grands pas. La Cour suprême a récemment permis la vente de pétards verts, censés réduire les émissions, mais les restrictions de leur usage restent faibles. Les feux d'artifice, déjà wrappers l'atmosphère, sont susceptibles de faire monter davantage les niveaux de contamination. Les habitants de la capitale se préparent à tirer des pétards et feux d'artifice, même si les autorités souhaitent limiter l'impact sur la qualité de l'air.

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Le 8 novembre, Diwali simultanément avec la fonction de réserve des explosions de pétards, va probablement raviver la problématique environnementale déjà critique. On estime que la concurrence entre les festivités et la lutte pour la santé publique engendrera un déficit supplémentaire de la pollution atmosphérique à Delhi.

Conséquences pour les citoyens et les mesures futures

L'impact de la pollution dépasse les chiffres chiffrés. Les populations locales souffrent déjà de risques accrus de maladies respiratoires, cardiovasculaires et de cancers liés à l'exposition à ces particules finement polluantes. Les autorités récentes envisagent d'instaurer des zones à faibles émissions et de mettre plus strictement à l'ordre du jour la réduction des combustibles fossiles et du brûlage d'aliments.

La prochaine étape est de renforcer les contrôles sur les véhicules et d'intensifier les efforts de réduction des émissions industrielles. Le gouvernement promet de mettre en place des mesures plus robustes, mais les chiffres actuels indiquent que la pollution à Delhi reste un défi majeur pour l'avenir de la santé publique et de l'environnement dans la capitale.