À Tongres, 31 prévenus risquent l'impunité totale pour un procès traînant en longueur. Explications sur le principe de la délai raisonnable et les conséquences juridiques.

Trente et un membres d'une organisation criminelle liée à une moto-club à Tongres risquent de voir leur procédure pénale déclarée irrecevable en raison d'une violation persistante du principe du délai raisonnable. Cette menace pèse sur des accusations graves incluant la participation à une entreprise criminelle et la détention illicite d'armes, dont un lanceur de roquettes, collectées lors d'opérations effectuées entre 2017 et 2018.

Le poids de la lenteur judiciaire belge

Cette situation n'est pas isolée, car elle fait écho à un précédent immédiat survenu il y a un mois dans la province de Liège, où une trentaine d'accusés avaient également bénéficié d'une relaxe totale pour la même raison procédurale. La défense des prévenus de Tongres sollicite explicitement le verdict de forclusion de l'action publique, ce qui entraînerait leur libération immédiate sans condamnation. Le ministère public a d'ailleurs reconnu que le traitement du dossier avait excédé les bornes acceptables, bien qu'il insiste toujours sur la déclaration de culpabilité des faits.

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Les fondements du délai raisonnable

Le délai raisonnable constitue un principe juridique fondamental qui impose que toute procédure pénale soit achevée dans un temps acceptable pour protéger les droits des citoyens. Ce délai commence à courir dès le moment où une personne est informée qu'elle est sous le coup d'une enquête judiciaire, garantissant ainsi une certitude juridique rapide. Conformément à cette réglementation, les juges doivent veiller à ce que l'instruction et le jugement ne subissent pas de retards injustifiés, sous peine de voir les droits de la défense compromises par l'usure du temps.

Les solutions juridiques disponibles

L'avocat et professeur de droit pénal à l'université KU Leuven, Raf Verstraeten, précise que la plupart des retards judiciaires entraînent simplement une réduction de peine plutôt qu'une impunité totale. Il explique que la relaxe absolue reste un scénario extrêmement rare, réservé aux cas où les droits de la défense sont irrémédiablement atteints, par exemple si des preuves cruciales ont disparu. Depuis 2024, un second mécanisme permet aux juges de prononcer la forclusion de l'action publique en cas de retard particulièrement grave et inacceptable.

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L'impact concret sur les accusés

Il est crucial de comprendre qu'une telle décision ne constitue pas une acquittement au fond du procès, mais une fin de non-recevoir pure et simple. Cela signifie que les juges ne se prononcent pas sur la culpabilité ou l'innocence réelle des accusés concernant les faits reprochés. Pourtant, dans les deux situations de forclusion ou d'irrecevabilité, les prévenus sortent libres et ne subissent aucune sanction pénale, créant une impasse juridique qui laisse les victimes sans réparation.

Les causes structurelles du problème

Les retards substantiels dans l'affaire de Tongres sont attribués à un manque chronique de ressources humaines et matérielles au sein du système judiciaire belge. L'accusation souligne également que des preuves essentielles, comme les interceptions téléphoniques, sont devenues quasi inaccessibles en raison de la faiblesse des ordinateurs disponibles pour analyser des données volumineuses. Ces entraves techniques, combinées à la priorité donnée à d'autres dossiers plus urgents, illustrent les défis systémiques qui pèsent actuellement sur l'efficacité de la justice.