Delphine Nkansa confirme sa progression après des Championnats d'Europe, soutient la fusion du CBOC et du CIPB, et se prépare pour les Mondiaux de Pékin 2027.

Delphine Nkansa revient sur ses récents exploits avec une satisfaction mêlée de pragmatisme après ses performances aux Championnats d'Europe. La sprinteuse belge indique que la baisse de son temps personnel confirme enfin qu'elle se trouve sur la bonne trajectoire après une longue période de stagnation chronométrique. Cette validation sportive n'a pas bouleversé son quotidien, car elle reste concentrée sur l'essentiel sans succomber à une fête excessive.

Baisse Chrono et Routine Quotidienne

Malgré la confirmation de sa progression physique, Delphine Nkansa précise qu'elle ne se sent pas encore entrée dans une dimension supérieure. Elle estime que la prise de conscience réelle interviendra lors de compétitions plus exigeantes auxquelles elle n'était pas auparavant invitée. Sa vie reste donc structurée autour d'une routine stable, loin des effets d'annonce médiatiques, tout en cultivant une fierté mesurée face à ses nouveaux records.

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La athlète a fait le choix de ne pas trop analyser le regard extérieur qui évolue avec ses résultats. Elle privilégie une attitude discrète, restant aux côtés de ses proches pour célébrer modestement cette réussite. Cette approche permet de garder les pieds sur terre et de maintenir la focus nécessaire pour la suite de la saison compétitive internationale.

Pauses Méritées et Projection Mondiale

Après deux mois de congés bien mérités, Delphine Nkansa entend aborder la fin d'année avec une préparation intense en vue de 2027. C'est la première fois qu'elle s'accorde une telle pause prolongée, refusant initialement les plannings de son entraîneur en octobre pour préserver son équilibre mental. Elle a repris l'entraînement il y a deux semaines sans se sentir en retard, considérant cette interruption comme une nécessité physiologique et psychologique.

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Le premier objectif majeur fixé par la coureuse est de faire partie des favorites lors des Championnats du monde à Pékin sur 100 mètres. Cette échéance structure sa réflexion, bien qu'elle sache que la pression peut être nuisible si elle devient trop envahissante. Elle évite ainsi de trop anticiper les résultats futurs pour ne pas créer de désordre mental préjudiciable à sa prestation.

Relais 4x100m et Gestion Médiatique

Les Championnats d'Europe se sont clôturés avec une déception relative pour la Belgique au niveau du relais 4x100 mètres, où l'équipe a terminé cinquième. Delphine Nkansa a néanmoins assuré que tout était rentré dans l'ordre après discussion avec ses coéquipières, soulignant l'absence de problèmes internes persistants. La situation n'a engendré que du stress médiatique temporaire, rapidement dissipé grâce à un environnement local moins intrusive.

La sprinteuse reconnaît avoir appris à gérer sa communication avec les médias, une compétence qu'elle n'avait pas acquise en tant que jeune athlète. Elle admet avoir précédemment tout dit sans filtre, un comportement apprécié du public mais source de malentendus potentiels. Elle opte désormais pour une communication plus maîtrisée, préférant se concentrer sur l'entraînement et la sérénité, comme elle l'a fait à Birmingham.

Soutien à la Fusion Olympique Belge

Delphine Nkansa exprime son soutien enthousiaste à la fusion des Comités olympique et paralympique belges, approuvée à l'unanimité. Elle relate son expérience positive lors de ce stage, où elle a partagé l'hébergement avec des athlètes paralympiques, notamment sa amie Léa. Cette mixité lui a permis de créer des liens forts et de rire ensemble tard dans la soirée, une opportunité sociale inédite pour elle.

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Cette fusion représente pour elle une excellente initiative renforçant la cohésion de Team Belgium. Elle insiste sur l'importance de ces moments de partage inter-catégories pour l'épanouissement des sportifs. Son témoignage met en lumière les bénéfices concrets de cette intégration, allant au-delà des simples aspects administratifs pour toucher au vivre-ensemble au sein de la délégation nationale.