L'avocate pénaliste Delphine Paci confirme son entrée dans l'équipe de défense de Grégory Lenoci, condamné à dix-sept ans de prison. La procédure en appel se tiendra à Liège en janvier 2027.

L'avocate pénaliste Delphine Paci intègre officiellement l'équipe de défense de Grégory Lenoci dans le cadre de la procédure en appel de son dossier. Cette annonce intervient alors que le prévenu purge une peine de dix-sept ans de prison prononcée par le tribunal correctionnel de Namur. Le 19 septembre 2019, Delphine Paci avait déjà été photographiée lors du procès des frères Saouti et d'un Français pour terrorisme à Bruxelles. Son expertise en droit pénal et en droit pénitentiaire en fait une figure incontournable des audiences sensibles.

Refus de tout lien avec Laurent Louis

Delphine Paci a explicitement contesté toute implication de l'ancien député fédéral Laurent Louis dans la stratégie de défense. Laurent Louis se présente publiquement comme le porte-parole de Grégory Lenoci, une affirmation que l'avocate rejette catégoriquement. Elle précise n'avoir aucun lien professionnel ou personnel avec lui et souligne que seuls les avocats représentent légitimement leur client. Cette clarification vise à rétablir la structure officielle de la défense juridique en cours.

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Un parcours spécialisé en droits fondamentaux

La trajectoire professionnelle de Delphine Paci s'appuie sur une solide réputation acquise lors du procès des attentats de Bruxelles. Elle y a assuré la défense de Salah Abdeslam, mettant en lumière sa maîtrise des dossiers à haute teneur médiatique. Parallèlement, son engagement associatif est marquant, notamment sa présidence de l'Observatoire international des prisons entre 2006 et 2018. Ces années de service ont forgé une sensibilité particulière aux enjeux de la détention et des droits humains les plus critiques.

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Détails de la condamnation initiale

Le contexte judiciaire actuel découle d'un jugement rendu le 20 août par le tribunal correctionnel de Namur. Grégory Lenoci a été condamné à dix-sept ans de prison ainsi qu'à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines. Cette sentence suit une tentative d'assassinat sur Marc P., un voisin tombé dans un état végétatif suite aux faits survenus en juillet 2025. Le tribunal a établi la préméditation en soulignant le piège tendu par le prévenu.

Échéances futures à la cour d'appel

L'examen du dossier en appel est officiellement fixé au 5 janvier 2027 devant la cour d'appel de Liège. Les avocats de la défense ont sollicité trois heures de plaidoirie pour présenter leurs arguments devant la juridiction supérieure. La défense maintient la version de Grégory Lenoci, qui affirmait soupçonner Marc P. d'avoir agressé son beau-fils âgé de six ans. Le tribunal de première instance a toutefois rejeté ces éléments au profit de la qualification de tentative d'assassinat avec préméditation.