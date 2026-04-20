Démantèlement d'un laboratoire majeur de drogues de synthèse en Hesbaye

La police a démantelé un laboratoire clandestin de production de cathinones à Villers-le-Bouillet, saisissant 160 kilos de drogue et interpellant sept suspects après une enquête complexe.

Ce lundi matin, une opération d'envergure menée par la Police judiciaire fédérale a permis de démanteler un important laboratoire clandestin de production de drogues de synthèse situé à Villers-le-Bouillet, au cœur d'un zoning industriel en Hesbaye, à proximité immédiate de l'autoroute E42.

Ce site, qui fonctionnait dans une discrétion relative depuis plusieurs mois, était dédié à la fabrication massive de cathinones, des substances psychoactives puissantes aux effets stimulants, souvent comparées à des produits euphorisants. Les experts de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie ont confirmé sur place la saisie de plus de 160 kilogrammes de 4-CMC, une drogue de synthèse dont la valeur marchande sur le marché noir est estimée à près de 400.000 euros. La dangerosité du site était soulignée par la présence d'un individu armé d'un pistolet-mitrailleur muni d'un silencieux, chargé de la surveillance du hangar. Les forces de l'ordre ont pu constater une organisation criminelle très structurée avec des espaces dédiés au stockage des produits chimiques, aux phases de transformation, ainsi qu'aux étapes délicates de séchage et de cristallisation. L'atmosphère sur les lieux, imprégnée d'une odeur chimique âcre et irritante, a nécessité une sécurisation immédiate pour protéger les intervenants avant l'évacuation des produits toxiques. Cette opération, coordonnée par le parquet de Liège, s'est étendue bien au-delà de Villers-le-Bouillet. Des perquisitions simultanées ont été réalisées à Verviers, Liège, Remouchamps et Villers-l’Évêque, permettant de mettre la main sur d'importantes quantités de produits chimiques précurseurs et de déchets de production. À Remouchamps, plusieurs suspects de nationalité polonaise, qui logeaient temporairement dans un complexe de vacances, ont été interpellés. Le point de départ de cette vaste enquête remonte à deux mois environ, lorsqu'un policier de la zone Secova, faisant preuve d'une vigilance remarquable lors d'un constat d'accident, avait repéré une camionnette suspecte transportant des fûts suspects. Le signalement transmis à la Police judiciaire fédérale a permis de remonter la filière et de neutraliser sept individus désormais privés de liberté. Le dossier est actuellement instruit par un juge d'instruction, tandis que la Clanlab Response Unit de la Police fédérale procède à la sécurisation technique des sites et à la neutralisation des processus chimiques encore actifs. Le phénomène des laboratoires clandestins en Belgique prend des proportions alarmantes avec un record de 41 sites démantelés sur l'ensemble du territoire en 2025. Si les provinces d'Anvers et du Limbourg étaient historiquement les cibles privilégiées des réseaux criminels, les autorités observent désormais une expansion géographique préoccupante vers la région liégeoise, le Hainaut et la province de Luxembourg. Ce constat belge s'inscrit dans une tendance européenne plus large, où la production de drogues de synthèse ne cesse de croître, comme en témoignent les récentes alertes de l'Office anti-stupéfiants français et de l'ONUDC. L'opération Fabrika, coordonnée par Europol plus tôt cette année, avait déjà mis en lumière la dimension internationale de ces réseaux, impliquant des complicités complexes entre plusieurs pays européens, dont la Belgique, la Pologne et les Pays-Bas. Au-delà des enjeux de santé publique et de lutte contre le crime organisé, ces laboratoires représentent un risque environnemental majeur en raison des rejets toxiques sauvages qui accompagnent la production. L'assainissement des lieux, confié à des services spécialisés et à la protection civile, demeure une tâche complexe et coûteuse qui souligne la gravité de cette menace persistante pour la sécurité de la population





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