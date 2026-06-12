Démantèlement d'un réseau de prostitution de mineurs à Bruxelles : douze arrestations

Une enquête déclenchée par la disparition d'une adolescente de 16 ans a permis de démanteler un réseau de prostitution de mineurs à Bruxelles. Douze personnes, dont trois mineurs considérés comme les instigateurs, ont été interpellées. Le réseau, impliqué dans la traite d'êtres humains, gérait des annonces, des réservations d'hôtel et un carnet de clients. Aucun lien n'a été établi avec un réseau similaire à Charleroi. Les investigations se poursuivent.

Une enquête ouverte après la disparition d'une adolescente de 16 ans a conduit au démantèlement d'un réseau de prostitution de mineurs à Bruxelles . Douze personnes, dont trois mineurs soupçonnés d'être les têtes pensantes, ont été arrêtées.

L'affaire, distincte d'un réseau similaire démantelé à Charleroi, révèle une organisation structurée de traite d'êtres humains et d'exploitation de la prostitution de mineurs. Les enquêteurs continuent leurs investigations pour identifier d'éventuels complices et de nouvelles victimes





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